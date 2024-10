GE Vernova confirme ses prévisions après un troisième trimestre mitigé

Sur cette période, la société a réduit sa perte nette à 99 millions de dollars, contre 185 millions de dollars un an auparavant, en raison notamment de coûts de restructuration. Mais les analystes s’attendaient à un bénéfice. Dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H30 GMT, l’action GE Vernova perdait 1,7%. Les commandes ont atteint 9,4 milliards de dollars, en croissance organique de +17%, dopées par la hausse de la demande d’équipements dans les secteurs de l’énergie et de l’électrification.