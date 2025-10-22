GE Vernova annonce un chiffre d’affaires en forte progression

« Une ère d’investissement accru dans l’électricité vient de commencer et nous avons devant nous des opportunités considérables, alors que nous fournissons les solutions nécessaires pour aider le monde à s’électrifier, prospérer et se décarboner », a commenté Scott Strazik, le patron de GE Vernova, cité dans le communiqué. Le bénéfice net s’affiche à 453 millions de dollars contre une perte de 99 millions un an auparavant. Rapporté par action, il a atteint 1,64 dollar contre une perte de 0,35 dollar un an auparavant.

Dans le détail, la branche Énergie a vu son chiffre d’affaires trimestriel monter de 15% à 4,8 milliards de dollars, dopé par la demande en services et équipements, en particulier pour le gaz. La branche Électrification (réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels) a connu une tendance similaire avec des revenus en hausse de 35% sur un an à 2,6 milliards de dollars. Elle a été portée en particulier par une forte demande pour des équipements de réseaux électriques au Moyen-Orient, mais aussi en Amérique du Nord et en Europe. Le chiffre d’affaires de la branche éolienne sur terre et en mer a, à l’inverse, reculé de 8 % à 2,6 milliards de dollars, à la suite de l’annulation d’un projet éolien en mer.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre gagnait 1,2% aux alentours de 11 h 25 GMT. Malgré cette dynamique positive, le groupe américain a annoncé, en septembre, sa volonté de réduire ses effectifs en Europe. 600 postes sont sur la sellette (lire notre article).