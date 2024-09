Arabelle solutions : les salariés en grève face à des inégalités de prime et un avenir incertain

Sous une pluie battante, le principal motif de colère est le même pour tous : une répartition jugée injuste des primes entre cadres et non cadres. « C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase », déclare Brahim Chekouat, électro-bobineur et élu CGT, ce jeudi 26 septembre, lors d’une nouvelle mobilisation devant l’usine. Une première grève a déjà eu lieu ce lundi. C’est le premier mouvement social depuis le rachat de la branche nucléaire par EDF en mai dernier.

Le cœur du conflit réside dans l’attribution des primes, avec des écarts significatifs entre les catégories professionnelles. General Electric avait installé il y a quelques années un système de prime très élevé pour les cadres supérieurs, intermédiaires et moyens, pour accompagner la restructuration « très violente » de la société, explique Laurent Santoire, délégué syndical CGT. « Ce système de prime, les trois dernières années, n’a fait que payer de plus en plus. Au plus bas : plusieurs milliers d’euros. »

Brahim Chekouat critique ce système où « les cadres voient leurs bonus atteindre 114%, alors que pour nous, la prime de partage de la valeur (PPV) n’atteint même pas un quart de ce qu’on pourrait espérer ». Les salariés non cadres, selon la négociation de début septembre, recevront entre 500 et 1 000 euros de prime, brut. Lors d’une première mobilisation, lundi, et à l’issue de négociation, la direction a proposé un complément de 100 euros à la prime proposée. « Cela représente à peu près 68 euros net, c’est ridicule », poursuit Brahim Chekouat. La somme paraît d’autant plus dérisoire que, selon les syndicats, la direction avait distribué jusqu’à 750 000 euros aux salariés n’ayant pas de part variable en 2021, contre 500 000 euros cette année. « Ils trouvent de l’argent pour certains, mais pour nous, il n’y a que des miettes », déplore-t-il.