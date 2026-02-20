,

Belfort : la Belgique à l’honneur de la 39e édition du Fimu

La 36e édition du Fimu, à Belfort, a rassemblé 108 250 spectateurs. | ©Fimu – Nicolas Miot
La Belgique est l'invité d'honneur de la 39e édition du Fimu, du 21 au 24 mai 2026. | ©Fimu – Nicolas Miot
Nouveauté

La 39e édition du festival international de musique (Fimu) se tient du 21 au 24 mai 2026. La Belgique est l’invité d’honneur. Et le duo du groupe Colt en est le parrain.

La 39e édition du festival international de musique (Fimu) aura la frite ! C’est la Belgique qui sera à l’honneur en 2026, après le Venezuela. Le festival assume les clins d’œil à l’égard du Plat pays. Et l’affiche de cette édition arbore l’iconique cornet de frites, véritable icone gastronomique outre-Quiévrain. C’est un artiste belfortain qui est à la manœuvre de l’identité graphique, autour de cette affiche.

« La Belgique est l’un des laboratoires musicaux les plus fertiles d’Europe », assure Damien Meslot, maire Les Républicains (LR), de Belfort, pour expliquer ce choix. Un terrain à l’image du Fimu, où « la diversité est une force créative ».

« La Belgique est un pays historiquement majeur de la chanson et de la pop francophone, replace le festival, avec des références incontournables (Jacques Brel, Arno) et une scène contemporaine forte et visible à l’international (Stromae, Angèle). » Et même si l’on connait bien notre voisin, il « réserve de belles surprises », assure le festival. 

L'affiche 2026 du Fimu met à l'honneur une icône de Belgique, les frites.
L'affiche 2026 du Fimu met à l'honneur une icône de Belgique, les frites. | ©Fimu

1 751 candidatures déposées pour la 39e édition du Fimu de Belfort

Le duo Colt sera le parrain et la marraine de cette 39e édition (vidéo ci-dessous). Un groupe de musique pop, « à la pop sensible » et « à l’énergie brute », décrit Delphine Mentré, adjointe à la culture et qui suit le festival depuis 12 ans (lire par ailleurs). « Nous sommes très fiers d’être les parrain-marraine du Fimu », a confié, dans une vidéo Coline, l’une des deux membres de Colt. « Nous avons hâte d’être au mois de mai », assure-t-elle. « Ils sont eux- mêmes fondateurs des résidences « Scottons » où des dizaines d’artistes sont invités chaque année à se retrouver pour créer pendant une semaine », rappelle l’adjointe.

Le festival continue d’accroître son rayonnement international. 1 751 candidatures ont été reçues pour l’appel à projet, soit 402 de plus que lors du précédents records, en 2024. « Le Fimu rayonne plus que jamais, observe Julian Catusse, le directeur du festival. L’intérêt des groupes et des professionnels du secteur est grandissant. » En témoignent les membres du jury qui participent à la sélection des groupes : Morgan Antonnuti, producteurs des tournées de Damso, Tiakola, Sofiane Pamart, Josman ; Lynn Dewitte, productrice et ex-programmatrice de Jazz à Bruxelles ; Daniel Lieuze, journaliste à RFI et directeur de RFI Talent ; les délégués musique de Radio France. S’ajoutent, évidemment, des acteurs locaux, de la Poudrière au Moloco.

La programmation complète de cette 39e édition sera dévoilée le 3 avril. En 2025, le festival avait rassemblé plus de 100 000 personnes (lire notre article).

Delphine Mentré quitte le festival

L’adjointe à la culture Delphine Mentré termine son mandat au mois de mars. Pour des raisons personnelles, elle quitte Belfort. Elle arrête donc la coordination du festival, qu’elle faisait depuis 12 ans, en en devenant l’un des visages. Elle a animé sa dernière conférence de presse. Julian Catusse et Damien Meslot lui ont rendu un hommage appuyé. « Tu comprends la culture », a salué Damien Meslot, soulignant sa capacité à faire le lien entre l’univers culturel et le monde politique.  

Delphine Mentré a été adjointe à la culture de Damien Meslot de 2014 à 2026, à Belfort.
Delphine Mentré a été adjointe à la culture de Damien Meslot de 2014 à 2026, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Nos derniers articles

Baies de serveurs informatiques, dans un datacenter.

Panne informatique : les salaires des fonctionnaires territoriaux ont eu chaud

Une panne de serveur de la direction générale des finances publiques le 5 février a failli compromettre les paiements des salaires des collectivités territoriales et des hôpitaux. Il a été remis en service complet le 17 février, confirme la DGFIP du Territoire de Belfort.
,
Site de ventes en ligne Le Bon Coin.

FC Sochaux : ce que cache le buzz de la vente d’actions sur leboncoin

C’est une polémique dont la gouvernance du FC Sochaux-Montbéliard aimerait bien se passer. Ou simplement clore. Alors que les actionnaires travaillent à une nouvelle augmentation de capital, l’un des investisseurs de 2023, Aliaume Gonthier, multiplie les frasques médiatiques pour faire monter la pression. Dans quel but ? Derrière les éléments de langage, Le Trois décrypte cette affaire de vente d'actions sur leboncoin.
,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard Julien Masson, contre le Stade briochin, en août 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avec le déplacement à Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace en Normandie, ce vendredi 20 février, pour affronter le Stade Malherbe Caen, dans le cadre de la 22e journée de National. Sochaux veut reprendre sa marche en avant et Caen entretenir l’espoir d’une remontée. Un match à suivre en direct sur letrois.info.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC