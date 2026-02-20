Belfort : la Belgique à l’honneur de la 39e édition du Fimu

La 39e édition du festival international de musique (Fimu) aura la frite ! C’est la Belgique qui sera à l’honneur en 2026, après le Venezuela. Le festival assume les clins d’œil à l’égard du Plat pays. Et l’affiche de cette édition arbore l’iconique cornet de frites, véritable icone gastronomique outre-Quiévrain. C’est un artiste belfortain qui est à la manœuvre de l’identité graphique, autour de cette affiche.
« La Belgique est l’un des laboratoires musicaux les plus fertiles d’Europe », assure Damien Meslot, maire Les Républicains (LR), de Belfort, pour expliquer ce choix. Un terrain à l’image du Fimu, où « la diversité est une force créative ».
« La Belgique est un pays historiquement majeur de la chanson et de la pop francophone, replace le festival, avec des références incontournables (Jacques Brel, Arno) et une scène contemporaine forte et visible à l’international (Stromae, Angèle). » Et même si l’on connait bien notre voisin, il « réserve de belles surprises », assure le festival.
1 751 candidatures déposées pour la 39e édition du Fimu de Belfort
Le duo Colt sera le parrain et la marraine de cette 39e édition (vidéo ci-dessous). Un groupe de musique pop, « à la pop sensible » et « à l’énergie brute », décrit Delphine Mentré, adjointe à la culture et qui suit le festival depuis 12 ans (lire par ailleurs). « Nous sommes très fiers d’être les parrain-marraine du Fimu », a confié, dans une vidéo Coline, l’une des deux membres de Colt. « Nous avons hâte d’être au mois de mai », assure-t-elle. « Ils sont eux- mêmes fondateurs des résidences « Scottons » où des dizaines d’artistes sont invités chaque année à se retrouver pour créer pendant une semaine », rappelle l’adjointe.
Le festival continue d’accroître son rayonnement international. 1 751 candidatures ont été reçues pour l’appel à projet, soit 402 de plus que lors du précédents records, en 2024. « Le Fimu rayonne plus que jamais, observe Julian Catusse, le directeur du festival. L’intérêt des groupes et des professionnels du secteur est grandissant. » En témoignent les membres du jury qui participent à la sélection des groupes : Morgan Antonnuti, producteurs des tournées de Damso, Tiakola, Sofiane Pamart, Josman ; Lynn Dewitte, productrice et ex-programmatrice de Jazz à Bruxelles ; Daniel Lieuze, journaliste à RFI et directeur de RFI Talent ; les délégués musique de Radio France. S’ajoutent, évidemment, des acteurs locaux, de la Poudrière au Moloco.
La programmation complète de cette 39e édition sera dévoilée le 3 avril. En 2025, le festival avait rassemblé plus de 100 000 personnes (lire notre article).
Delphine Mentré quitte le festival
L’adjointe à la culture Delphine Mentré termine son mandat au mois de mars. Pour des raisons personnelles, elle quitte Belfort. Elle arrête donc la coordination du festival, qu’elle faisait depuis 12 ans, en en devenant l’un des visages. Elle a animé sa dernière conférence de presse. Julian Catusse et Damien Meslot lui ont rendu un hommage appuyé. « Tu comprends la culture », a salué Damien Meslot, soulignant sa capacité à faire le lien entre l’univers culturel et le monde politique.