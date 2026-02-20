Belfort : la Belgique à l’honneur de la 39e édition du Fimu

Le duo Colt sera le parrain et la marraine de cette 39e édition (vidéo ci-dessous). Un groupe de musique pop, « à la pop sensible » et « à l’énergie brute », décrit Delphine Mentré, adjointe à la culture et qui suit le festival depuis 12 ans (lire par ailleurs). « Nous sommes très fiers d’être les parrain-marraine du Fimu », a confié, dans une vidéo Coline, l’une des deux membres de Colt. « Nous avons hâte d’être au mois de mai », assure-t-elle. « Ils sont eux- mêmes fondateurs des résidences « Scottons » où des dizaines d’artistes sont invités chaque année à se retrouver pour créer pendant une semaine », rappelle l’adjointe.

Le festival continue d’accroître son rayonnement international. 1 751 candidatures ont été reçues pour l’appel à projet, soit 402 de plus que lors du précédents records, en 2024. « Le Fimu rayonne plus que jamais, observe Julian Catusse, le directeur du festival. L’intérêt des groupes et des professionnels du secteur est grandissant. » En témoignent les membres du jury qui participent à la sélection des groupes : Morgan Antonnuti, producteurs des tournées de Damso, Tiakola, Sofiane Pamart, Josman ; Lynn Dewitte, productrice et ex-programmatrice de Jazz à Bruxelles ; Daniel Lieuze, journaliste à RFI et directeur de RFI Talent ; les délégués musique de Radio France. S’ajoutent, évidemment, des acteurs locaux, de la Poudrière au Moloco.

La programmation complète de cette 39e édition sera dévoilée le 3 avril. En 2025, le festival avait rassemblé plus de 100 000 personnes (lire notre article).