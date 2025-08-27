Le Fimu 2025 rassemble 100 600 festivaliers

Les principaux touristes étrangers qui ont séjourné dans un hébergement durant le festival sont des allemands avec 3 994 nuitées et des suisses avec 2 866 nuitées.

Dans le détail, 61 509 nuitées ont été comptabilisées la semaine précédant le FIMU (du lundi 26 mai au dimanche 1er juin), 65 149 la semaine du FIMU (du lundi 2 au dimanche 8 juin) et 53 279 la semaine suivante (du lundi 9 au dimanche 15 juin).