Le Fimu 2025 rassemble 100 600 festivaliers

L'édition 2023 du Fimu est un succès avec plus de 108 000 visiteurs. | ©Nicolas Miot – Ville de Belfort
Le Fimu reviendra du 21 au 24 mai 2026 pour une 39e édition attendue par les festivaliers. | ©Nicolas Miot - Ville de Belfort
Le Festival international de musique universitaire (Fimu) a attiré 100 600 festivaliers du 5 au 8 juin 2025 à Belfort contre 100 500 en 2024. Retour sur cette édition en chiffres.

35 000 festivaliers le samedi

Du 5 au 8 juin 2025, le Fimu a rassemblé 100 600 personnes dans le centre de Belfort. Un record a même été battu dès le jeudi Hors-Piste, avec 5 200 spectateurs dans différents lieux de la ville. Le reste du week-end a confirmé la dynamique : 27 200 festivaliers le vendredi, 35 000 le samedi et 33 200 le dimanche.

46 % de Terrifortains

Près de la moitié des participants, 46 %, venaient du Territoire de Belfort. Le Doubs (14 %), la Haute-Saône (8 %) et le Haut-Rhin (7 %) complètent la provenance régionale.Des visiteurs sont venus du Jura, du Bas-Rhin, des Vosges et de Paris. Le festival a également attiré 2 080 Suisses et 1 960 Allemands.

45 499 nuitées

45 499 nuitées ont été enregistrées sur Belfort et le Grand Belfort durant le festival.Dans ces 45 999 nuitées, 45,4 % sont des nuitées françaises, 43,7 % des nuitées étrangères, et 10,9 % des nuitées locales. Pour les nuitées françaises, les principaux touristes sont issus des territoires limitrophes avec la Bourgogne (11 027 nuitées), le Grand Est (5 119 nuitées) et aussi d’un peu plus loin avec l’Île-de-France (2 585 nuitées) et l’Auvergne (2 479 nuitées).

 

Les principaux touristes étrangers qui ont séjourné dans un hébergement durant le festival sont des allemands avec 3 994 nuitées et des suisses avec 2 866 nuitées.

Dans le détail, 61 509 nuitées ont été comptabilisées la semaine précédant le FIMU (du lundi 26 mai au dimanche 1er juin), 65 149 la semaine du FIMU (du lundi 2 au dimanche 8 juin) et 53 279 la semaine suivante (du lundi 9 au dimanche 15 juin).

La prochaine édition annoncée

La prochaine édition est déjà programmée. Le Fimu reviendra du 21 au 24 mai 2026 pour une 39e édition attendue par les festivaliers.




1 000 artistes

Au total, le Fimu a accueilli plus de 1 000 artistes, répartis dans 130 groupes et proposant 227 concerts sur 24 scènes. Le pays invité d’honneur, le Venezuela, a marqué cette édition grâce à la présence de La Chica, marraine 2025 (lire son interview ici). « Chaque année le FIMU se réinvente. Nous partons d’une page blanche et nous laissons les artistes créer leur propre histoire. C’est ce qu’a fait La Chica avec sa création originale le dimanche à 20 h sur la scène de l’Arsenal. Son investissement a été exceptionnel », note Damien Meslot, maire de Belfort.

265 salariés et 300 bénévoles

L’organisation du festival a mobilisé près de 180 agents municipaux, 265 salariés et environ 300 bénévoles. La Ville de Belfort a pris en charge 3 979 repas et plus de 1 700 nuitées pour les artistes, les professionnels et les volontaires impliqués.

6 231 utilisateurs

L’application du Fimu a été téléchargée par 6 231 utilisateurs uniques, avec 55 300 sessions et 16 000 ouvertures le samedi. Nouveauté 2025, elle a été traduite en anglais et rendue accessible aux personnes malvoyantes et non voyantes.

letrois articles

