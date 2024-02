Sochaux : Thierry Henry et l’équipe de France espoir à Bonal le 25 mars

Bougies et qualité de l’air intérieur : pas vraiment l’amour fou…

Les désodorisants d'intérieur à combustion, notamment les encens et les bougies parfumées, sont identifiés comme des sources parfois significatives de polluants gazeux et particulaires dans l'air intérieur. Dans le domaine de la qualité de l’air, l’équation est basique : combustion = émission de polluants… et ce même s’ils n’étaient pas présents au départ dans la matière à brûler. Alors pour mettre l’ambiance à la Saint Valentin, le choix des bougies est-il sans danger pour la qualité de l’air ?