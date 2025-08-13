Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu
,

Sochaux accueille Orléans pour la 2e journée du National

Un trophée pour le FCSM qui récompense son engagement citoyen
Le stade Bonal, qui héberge le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). | ©Le Trois – Éva Chibane
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le chemin du stade Auguste-Bonal pour la première fois de la saison vendredi 15 août, où il affrontera l’US Orléans Loiret, dans le cadre de la 2e journée du championnat de National 2025-2026.

Après un démarrage encourageant à l’extérieur contre Le Puy-en-Velay (victoire 1-0), les Jaune et Bleu sont déterminés à confirmer leur bonne entame devant leurs supporters. Le match de National contre Orléans aura lieu vendredi 15 août à 19 h 30 au stade Auguste Bonal. 

La saison a démarré sur les chapeaux de roue avec une victoire à l’extérieur. Le retour à domicile représente une belle opportunité pour les hommes de Vincent Hognon, fraîchement nommé entraîneur en mai dernier (voir ici), de consolider leur statut et d’apporter de la confiance devant le public sochalien.  Sochaux se positionnait à la 12ᵉ place du classement lors de la saison 24/25, tandis qu’Orléans, qui a perdu son match contre Dijon lors de la première journée, occupait la 7ᵉ place. 

La préparation du FC Sochaux-Montbéliard s’est soldée par un bilan de trois défaites et deux victoires. Mais les autorités du clubs étaient contentes des séances de travail et de l’ambiance qui se tissait (lire notre article). Lors du dernier match de préparation, contre le Red Star, le 1er août, 5 600 supporters ont fait le déplacement à Bonal pour le Fan Day où l’équipe a été présentée au public, notamment les nouvelles recrues.

 Les billets sont disponibles en ligne.

Nos derniers articles

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)

Montbéliard : un homme mis en examen pour corruption de mineure à des fins sexuelles

Un homme de 55 ans a été placé mardi en détention provisoire pour avoir convenu d'un rendez-vous avec proposition sexuelle auprès d'une mineure de 14 ans après des échanges en ligne, a-t-on appris auprès du procureur de Montbéliard.
Le moustique-tigre sous surveillance en Bourgogne-Franche-Comté

Chikungunya : un deuxième cas autochtone confirmé à Dijon

Quatre jours après la détection d’un premier cas local de chikungunya dans la capitale bourguignonne, les autorités sanitaires confirment une nouvelle contamination survenue sur place. Des opérations de démoustication et de dépistage sont en cours.
Jean Mougenot, créateur des cycles Parco, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Parco élargit sa gamme pour toucher une nouvelle clientèle

La start-up belfortaine a dû réduire ses effectifs en 2024 et revoir sa stratégie pour 2025 et les années suivantes, en se concentrant sur l’industrialisation de la fabrication de son vélo à assistance électrique. Elle en profite pour lancer un modèle à cadre bas et proposer de nouveaux équipements.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don