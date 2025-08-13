Sochaux accueille Orléans pour la 2e journée du National

Après un démarrage encourageant à l’extérieur contre Le Puy-en-Velay (victoire 1-0), les Jaune et Bleu sont déterminés à confirmer leur bonne entame devant leurs supporters. Le match de National contre Orléans aura lieu vendredi 15 août à 19 h 30 au stade Auguste Bonal.

La saison a démarré sur les chapeaux de roue avec une victoire à l’extérieur. Le retour à domicile représente une belle opportunité pour les hommes de Vincent Hognon, fraîchement nommé entraîneur en mai dernier (voir ici), de consolider leur statut et d’apporter de la confiance devant le public sochalien. Sochaux se positionnait à la 12ᵉ place du classement lors de la saison 24/25, tandis qu’Orléans, qui a perdu son match contre Dijon lors de la première journée, occupait la 7ᵉ place.

La préparation du FC Sochaux-Montbéliard s’est soldée par un bilan de trois défaites et deux victoires. Mais les autorités du clubs étaient contentes des séances de travail et de l’ambiance qui se tissait (lire notre article). Lors du dernier match de préparation, contre le Red Star, le 1er août, 5 600 supporters ont fait le déplacement à Bonal pour le Fan Day où l’équipe a été présentée au public, notamment les nouvelles recrues.