Stade Bonal, ce vendredi 1er août. Il est 18 h 30. La pluie s’intensifie. « Fan Day heureux. Saison heureuse », formule alors comme voeux Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, à quelques minutes du coup d’envoi du dernier match de préparation des Jaune et Bleu, contre le Red Star (revivez ici le match, en vidéo). L’équipe de la saison 2025-2026 vient d’être présentée à 5 600 supporters, venus reprendre leurs habitudes avec leur club de cœur. Depuis l’an dernier, le club organise un événement avant le début de saison pour rassembler ses supporters et ses quelque 200 partenaires. « C’est notre rentrée », sourit Jonathan Ritzenthaler, directeur du développement. Un événement qui s’inscrit justement dans le cadre de ce dernier match.

« Vous connaissez le contexte économique du football, replace Clément Calvez, à l’occasion d’un temps d’échanges avec les partenaires, en fin d’après-midi. On ne peut quasiment que compter sur nous-même pour développer nos recettes. » Rien à espérer des droits TV en National 1. D’ajouter : « Le soutien des entreprises franc-comtoises est important pour la pérennité du club. Des nouveaux ont débarqué sur le maillot, comme Vetoquinol, pour les maillots des jeunes du centre de formation (lire notre article) par exemple. « Sans votre engagement, ce serait plus difficile », convient Julien Cordonier, manager général, en charge de l’aspect sportif. « C’est une fierté d’être associé à un emblème comme le FC Sochaux », assure Matthieu Cluzel, p-dg du groupe FCO, qui s’affiche sur la pocket du maillot depuis 2024 ; l’entreprise propose des solutions complètes en matière d’habitation, de rénovation énergétique et d’énergie photovoltaïque.