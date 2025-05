Privé de public, le FCSM vise la première partie de tableau

La CCI Saône-Doubs et Pays de Montbéliard Agglomération vous proposent un Open Business à Montbéliard. Le mardi 13 mai à 19h, participez à la conférence « La guerre de l’énergie », animée par l’expert en politique énergétique Fabien Bouglé. Un rendez-vous pour décrypter les enjeux géopolitiques et économiques liés à l’énergie et comprendre leurs impacts sur nos entreprises.