,

Mercato hivernal au FC Sochaux : les bons exemples à suivre pour Samy Baghdadi

De gauche à droite: Mickaël Pagis, Vaclav Sverkos, Brown Ideye, Giovanni Sio,Hadi Sakho
De gauche à droite: Mickaël Pagis, Vaclav Sverkos, Brown Ideye, Giovanni Sio,Hadi Sakho | © Photo FCSM

Samy Baghdadi s'est engagé cet hiver sous forme de prêt, afin de renforcer l'attaque sochalienne. L'occasion de retracer le parcours de cinq joueurs offensifs recrutés eux aussi au mercato hivernal et qui ont changé le visage du FC Sochaux-Montbéliard. Une liste évidemment aussi subjective que non exhaustive.

(Fabien Dorier)

Mickaël Pagis - "L'accélérateur de remontée"

Arrivé en janvier 2001 de Nîmes Olympique

Il a déjà 27 ans quand il rejoint une équipe sur de bons rails pour retrouver la D1… et qui ne manque pas d’arguments offensifs avec l’extra-terrestre Francileudo Santos et un jeune Pierre-Alain Frau, pas en reste pour marquer. Sauf que le premier subit le contrecoup d’une première demi-saison incroyable et que l’effectif manque de profondeur en attaque. Mickaël Pagis, qui n’est pas le premier venu (il a été élu meilleur joueur de D2 l’année précédente à Nîmes) est un énorme coup réussi par le FCSM et booste un collectif déjà fort, sans le déséquilibrer. L’attaquant au fort caractère apporte sa pierre à l’édifice, marque trois fois en deuxième division (et trois en Coupe de France). Le FCSM est champion et Pagis va découvrir une élite dans laquelle il brillera jusqu’à ses 37 ans.

Vaclav Sverkos - "L'efficacité immédiate"

Arrivé en janvier 2009 du Banik Ostrava

Il avait été à deux doigts de s’engager dès l’été 2008, après un Euro 2008 qui l’avait vu inscrire le premier but du tournoi avec la Tchéquie. Le transfert n’avait pu se faire pour d’obscurs raisons et le FCSM, avec une attaque en rade où seuls les jeunes Mevlut Erding et Sloan Privat ne se noient pas, a manqué sa première partie de saison au point d’être relégable. Les dirigeants sochaliens insistent pour faire venir l’international… et sont récompensés. L’attaquant de 25 ans signe enfin… et marque à tout va (8 buts en 19 matches de Ligue 1). Le FCSM est sauvé et peut compter sur un duo Sverkos-Erding efficace. Sauf que l’idylle prend fin prématurément : après une année 2010 calvaire, le Tchèque est prêté en janvier 2011 et résilie en août 2011. Sa carrière n’aurait été qu’une parenthèse courte mais intense.

Brown Ideye - "L'investissement rentable"

Arrivé en janvier 2010 de Neuchâtel Xamax

Le FCSM est en panne d’efficacité en Ligue 1 et déniche de l’autre côté de la frontière, à Neuchâtel Xamax, un attaquant nigérian surpuissant, jeune et prometteur. Le club casse sa tirelire pour ce qui est son plus gros transfert jamais réalisé, et Brown Ideye s’engage pour 3 ans et demi. Malgré une adaptation laborieuse (2 buts en 17 matches de championnat sur la phase retour), les Sochaliens arrachent leur maintien et l’investissement porte ses fruits. Associé à Modibo Maïga, Ideye explose la saison suivante, marque 15 buts et participe au jeu spectaculaire des Sochaliens de Francis Gillot qui décrochent une qualification européenne… et prend dès l’été 2011 la direction du Dynamo Kiev pour là aussi un très gros transfert.

Giovanni Sio - "Mission impossible accomplie"

Arrivé en janvier 2013 du VfB Wolfsburg

Le FC Sochaux, lanterne rouge à mi-saison, est à la recherche d’un joueur qui peut tout changer et jette son dévolu sur un élément qui lui est normalement inaccessible financièrement. Sauf que Giovanni Sio a besoin de se relancer et son club du VfB Wolfsburg à intérêt de le « mettre en vitrine ». L’ancien nantais s’impose immédiatement et transforme le visage de l’équipe. Sa mobilité et ses qualités de finisseur, avec 5 buts en 13 matchs de L1 (dont un dès son premier match contre le PSG) permettent de bonifier le jeu sochalien. Le FCSM d’Éric Hély gagne enfin, fait tomber des gros (PSG, OM, OL) et décroche un maintien miraculeux. Giovanni Sio y est pour beaucoup mais ne peut être conservé…

Hadi Sacko - "Le dynamisme offensif qui était espéré"

Arrivé en janvier 2016 du Sporting CP

Comme souvent, le FCSM est enlisé au classement faute d’une attaque efficace, mais cette fois en Ligue 2. À l’hiver 2016, le club entraîné par Albert Cartier se fait prêter deux éléments offensifs : le Belge Yanis Mbombo et l’ancien bordelais Hadi Sacko qui est sous contrat au Sporting CP. Le premier peine à convaincre, alors que le second s’impose immédiatement. Sacko, âgé de 21 ans, marque certes peu en championnat (2 buts en 14 matches) mais pèse sur le jeu de son équipe qui sauve sa peau et atteint les demi-finales de la Coupe de France. Le Franco-Malien est si indispensable que son expulsion (suite à un peu élégant geste d’humeur) contre le Dijon FCO fera craindre le pire pour la fin d’exercice. Hadi Sacko s’en va après six mois, laissant l’image d’un joueur talentueux apportant profondeur et verticalité.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]

Nos derniers articles

Une mésange bleu posée sur une branche.

Un week-end de comptage des oiseaux de jardins proposé par la LPO

Les samedi 24 et dimanche 25 janvier, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum national d’Histoire naturelle lancent l’opération comptage des oiseaux des jardins. L’objectif : que les participants observent pendant une heure leur jardin pour recenser les oiseaux. Une action qui permet d’enrichir les bases de données naturalistes.
La campagne de recensement de 2026 va commencer ce jeudi 15 janvier.

Le recensement 2026 commence dans 756 communes de Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement annuel va commencer en Bourgogne-Franche-Comté le jeudi 15 janvier et s’achèvera le 22 février (le 14, pour les communes de moins de 10 000 habitants). 20 communes du Territoire de Belfort, 126 du Doubs et 108 de la Haute-Saône sont concernées.
,
L'usine d'incinération du Sertrid, à Bourogne, dans le Territoire de Belfort.

L’usine d’incinération du Sertrid va chauffer près de 20 000 logements

Le Grand Belfort s’associe à Dalkia pour créer un réseau de chauffage urbain écoresponsable, en valorisant la chaleur fatale générée par l’usine d’incinération du Sertrid, à Bourogne.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC