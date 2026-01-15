Mercato hivernal au FC Sochaux : les bons exemples à suivre pour Samy Baghdadi

Arrivé en janvier 2001 de Nîmes Olympique

Il a déjà 27 ans quand il rejoint une équipe sur de bons rails pour retrouver la D1… et qui ne manque pas d’arguments offensifs avec l’extra-terrestre Francileudo Santos et un jeune Pierre-Alain Frau, pas en reste pour marquer. Sauf que le premier subit le contrecoup d’une première demi-saison incroyable et que l’effectif manque de profondeur en attaque. Mickaël Pagis, qui n’est pas le premier venu (il a été élu meilleur joueur de D2 l’année précédente à Nîmes) est un énorme coup réussi par le FCSM et booste un collectif déjà fort, sans le déséquilibrer. L’attaquant au fort caractère apporte sa pierre à l’édifice, marque trois fois en deuxième division (et trois en Coupe de France). Le FCSM est champion et Pagis va découvrir une élite dans laquelle il brillera jusqu’à ses 37 ans.