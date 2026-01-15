Mercato hivernal au FC Sochaux : les bons exemples à suivre pour Samy Baghdadi

(Fabien Dorier)
Mickaël Pagis - "L'accélérateur de remontée"
Arrivé en janvier 2001 de Nîmes Olympique
Il a déjà 27 ans quand il rejoint une équipe sur de bons rails pour retrouver la D1… et qui ne manque pas d’arguments offensifs avec l’extra-terrestre Francileudo Santos et un jeune Pierre-Alain Frau, pas en reste pour marquer. Sauf que le premier subit le contrecoup d’une première demi-saison incroyable et que l’effectif manque de profondeur en attaque. Mickaël Pagis, qui n’est pas le premier venu (il a été élu meilleur joueur de D2 l’année précédente à Nîmes) est un énorme coup réussi par le FCSM et booste un collectif déjà fort, sans le déséquilibrer. L’attaquant au fort caractère apporte sa pierre à l’édifice, marque trois fois en deuxième division (et trois en Coupe de France). Le FCSM est champion et Pagis va découvrir une élite dans laquelle il brillera jusqu’à ses 37 ans.
Vaclav Sverkos - "L'efficacité immédiate"
Arrivé en janvier 2009 du Banik Ostrava
Il avait été à deux doigts de s’engager dès l’été 2008, après un Euro 2008 qui l’avait vu inscrire le premier but du tournoi avec la Tchéquie. Le transfert n’avait pu se faire pour d’obscurs raisons et le FCSM, avec une attaque en rade où seuls les jeunes Mevlut Erding et Sloan Privat ne se noient pas, a manqué sa première partie de saison au point d’être relégable. Les dirigeants sochaliens insistent pour faire venir l’international… et sont récompensés. L’attaquant de 25 ans signe enfin… et marque à tout va (8 buts en 19 matches de Ligue 1). Le FCSM est sauvé et peut compter sur un duo Sverkos-Erding efficace. Sauf que l’idylle prend fin prématurément : après une année 2010 calvaire, le Tchèque est prêté en janvier 2011 et résilie en août 2011. Sa carrière n’aurait été qu’une parenthèse courte mais intense.
Brown Ideye - "L'investissement rentable"
Arrivé en janvier 2010 de Neuchâtel Xamax
Le FCSM est en panne d’efficacité en Ligue 1 et déniche de l’autre côté de la frontière, à Neuchâtel Xamax, un attaquant nigérian surpuissant, jeune et prometteur. Le club casse sa tirelire pour ce qui est son plus gros transfert jamais réalisé, et Brown Ideye s’engage pour 3 ans et demi. Malgré une adaptation laborieuse (2 buts en 17 matches de championnat sur la phase retour), les Sochaliens arrachent leur maintien et l’investissement porte ses fruits. Associé à Modibo Maïga, Ideye explose la saison suivante, marque 15 buts et participe au jeu spectaculaire des Sochaliens de Francis Gillot qui décrochent une qualification européenne… et prend dès l’été 2011 la direction du Dynamo Kiev pour là aussi un très gros transfert.
Giovanni Sio - "Mission impossible accomplie"
Arrivé en janvier 2013 du VfB Wolfsburg
Le FC Sochaux, lanterne rouge à mi-saison, est à la recherche d’un joueur qui peut tout changer et jette son dévolu sur un élément qui lui est normalement inaccessible financièrement. Sauf que Giovanni Sio a besoin de se relancer et son club du VfB Wolfsburg à intérêt de le « mettre en vitrine ». L’ancien nantais s’impose immédiatement et transforme le visage de l’équipe. Sa mobilité et ses qualités de finisseur, avec 5 buts en 13 matchs de L1 (dont un dès son premier match contre le PSG) permettent de bonifier le jeu sochalien. Le FCSM d’Éric Hély gagne enfin, fait tomber des gros (PSG, OM, OL) et décroche un maintien miraculeux. Giovanni Sio y est pour beaucoup mais ne peut être conservé…
Hadi Sacko - "Le dynamisme offensif qui était espéré"
Arrivé en janvier 2016 du Sporting CP
Comme souvent, le FCSM est enlisé au classement faute d’une attaque efficace, mais cette fois en Ligue 2. À l’hiver 2016, le club entraîné par Albert Cartier se fait prêter deux éléments offensifs : le Belge Yanis Mbombo et l’ancien bordelais Hadi Sacko qui est sous contrat au Sporting CP. Le premier peine à convaincre, alors que le second s’impose immédiatement. Sacko, âgé de 21 ans, marque certes peu en championnat (2 buts en 14 matches) mais pèse sur le jeu de son équipe qui sauve sa peau et atteint les demi-finales de la Coupe de France. Le Franco-Malien est si indispensable que son expulsion (suite à un peu élégant geste d’humeur) contre le Dijon FCO fera craindre le pire pour la fin d’exercice. Hadi Sacko s’en va après six mois, laissant l’image d’un joueur talentueux apportant profondeur et verticalité.