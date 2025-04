L’heure de l’orgueil pour le FCSM face à Dijon

La fin de championnat est compliquée pour le FC Sochaux-Montbéliard. La saison se termine dans quatre matchs et ne ressemble en rien à ce qui était attendu. Encore dans la course à la montée en janvier, les Jaune et Bleu ont dégringolé dans le classement. Actuel 11e, Sochaux a sept points d’avance sur Châteauroux, le premier relégable. “Il faut dire que l’on n’est pas encore maintenus”, analyse lucidement Frédéric Bompard, le coach sochalien, avant la réception de Dijon, 4e du championnat, ce vendredi 25 avril.

Lors de la dernière rencontre à Châteauroux, Sochaux avait livré une piètre prestation et s’était incliné 1 à 0 (lire notre article). L’attitude des joueurs avait fortement déplu à l’entraîneur, qui s’attend à tout autre chose demain. “J’aimerais qu’il y ait, au moins, un engagement total. C’est aussi comme ça que l’on respecte l’institution et les supporters. Je n’ai pas envie que l’on dise que l’équipe n’a pas tout donné”, prévient-il. Le stade Bonal sera bien garni avec plus de 13 000 supporters, toujours présents malgré la saison frustrante.