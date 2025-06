Les 4 défis du FC Sochaux-Montbéliard à l’intersaison

« Il y a deux ans, le FCSM était au bord de la disparition. Aujourd’hui, nous reconstruisons », souligne Clément Calvez. Avec une volonté de « rassembler » et non pas de « diviser ». Alors que le centenaire du club approche, un seul but existe : le pérenniser. « Le FCSM porte un projet de football populaire, durable et humain », soutient le club dans sa communication, diffusée ce jeudi soir.

Le FC Sochaux-Montbéliard a passé les fourches caudines de la direction nationale du contrôle de gestion sans encombre (lire notre article). Mais le maintien en National du club complique forcément les données comptables, notamment en termes de recettes. « La réduction du déficit structurel reste une priorité vitale », assure Clément Calvez, le président du FC Sochaux Montbéliard. Les dépenses sont passées de 30 millions d’euros en 2022-2023 (avec le précédent propriétaire) à moins de 12 millions d’euros pour le prochain exercice présenté à la DNCG. « Cette baisse est liée à la chute des recettes, notamment des droits TV et du marché des transferts », explique le président.

Le club profite de la fin de saison, où des contrats arrivent à terme, pour tout renégocier : informatique, nettoyage du stade, sécurité, location de véhicules, entretien de la pelouse. « Nous travaillons aussi à réduire notre rythme de vie global », assure la direction du club. Le club discute aussi avec Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) « pour revoir le montant du loyer, inchangé depuis la Ligue 1, et devenu disproportionné au regard de notre situation actuelle ».