FCSM : Le centre de formation, moteur de la relance sochalienne

Les U19 sont en quarts de finale des playoffs et la réserve joue la première place en National 3. Pour sa deuxième saison de reconstruction après l’été 2023, le FC Sochaux-Montbéliard peut compter sur une jeunesse qui brille. “La priorité, c’était que le club reparte bien sûr. Mais c’était aussi d’associer la continuité du centre de formation. Quand on parle de Sochaux, on parle du centre”, rappelle Julien Cordonnier, le manager général du FCSM.



“Aujourd’hui on a surtout travaillé sur la restructuration des U19 et de la N3”, précise Julien Cordonnier. Les conditions salariales ont notamment été modifiées pour baisser les coûts de fonctionnement sur la formation. “On ne s’attendait pas à de tels résultats, surtout que l’année dernière les U19 se sont maintenus à la dernière journée. Cette année, au-delà de la qualité, il y a un groupe qui vit bien”, analyse le manager général.