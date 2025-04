Le FCSM joue gros à Villefranche

Sochaux fait de nouveau face à un adversaire direct vendredi 11 avril. Les Sochaliens se déplacent à Villefranche Beaujolais pour la 29e journée de National. Les Bourguignons sont 12e au classement, soit juste derrière le FCSM, mais avec le même nombre de points. Malheur au vaincu dans ce match déterminant pour le maintien. Sochaux n’a plus que cinq points d’avance sur la zone rouge.

Vendredi dernier, les hommes de Frédéric Bompard n’ont pas pu faire mieux que le match nul, 0 à 0 contre Versailles (lire notre article). Sochaux est sur une série de trois matchs sans défaite (une victoire et deux nuls). Les Lionceaux seraient bien inspirés de l’emporter à Villefranche pour prendre de l’air et s’offrir une fin de saison plus paisible.