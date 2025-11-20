PUB
La campagne d’adhésion des Sociochaux se poursuit le 21 novembre à Bonal

Le maillot collector Sociochaux, porté le 9 mars 2024 pour "le match des Socios". | ©Sam Coulon – Sociochaux
Un stand sera installé sur le parvis du stade Bonal, ce vendredi 21 novembre, pour adhérer "physiquement" aux Sociochaux. | ©Sociochaux – Sam Coulon
En bref

Sociochaux a ouvert une nouvelle campagne d’adhésions, à la rentrée. Celle-ci se termine le 31 décembre sur la toile. Mais la dernière fois qu'il est possible d'adhérer de manière "physique", ce sera sur le parvis du stade Bonal, juste avant le match contre Dijon, ce vendredi 21 novembre.

La campagne d’adhésion des Sociochaux ouverte le 12 septembre a déjà permis de mobiliser 2 500 adhérents et de collecter 114 000 euros, indique l’association. « Cette levée de fonds intitulée « on reconstruit » est faite en direction du Centre de Formation du FCSM avec des paliers établis. L’objectif est de lever 120 000 euros », indiquent les Sociochaux.

Cela confirme « l’engouement constant pour l’association, son dynamisme et le projet de reconstruction du centre, et l’importance que le FCSM a dans le paysage local et régional », commente Sociochaux dans un communiqué. Un engouement qui se confirme aussi au regard du nombre de billets déjà achetés pour le derby (lire notre article) contre Dijon, ce vendredi 21 novembre. Ce mercredi 19 novembre à 12 h, déjà 16 000 billets avaient été achetés. Le record d’affluence en National a déjà été battu.

Fin de la campagne d'adhésion numérique des Sociochaux le 31 décembre

Lors de ce match, ce sera la dernière fois où il sera possible d’adhérer « physiquement » à Sociochaux. « Des Socios seront présents sur le parvis avant match pour rencontrer, aider et [faciliter l’adhésion] », indiquent les Sociochaux. La campagne se termine le 31 décembre 2025, sur le volet numérique.

Dès ce vendredi, il sera aussi possible, pour les Sociochaux, de créer leur message personnalisé qu’ils souhaitent voir apparaître sur la « brique » du futur mur des Socios. Ce sera via l’application MySocio.

Polie et gendarmerie on t procédé à de nouvelles interpellations ce lundi. Image par Anja de Pixabay

Besançon : une femme de 32 ans abattue, son ex-conjoint en garde à vue

Une femme a été abattue ce jeudi matin à Besançon, alors qu’elle se rendait à son travail. Le suspect, son ex conjoint, a été interpellé à Ornans.
Appartement avec une pancarte "à vendre" accrochée sur le balcon.

Nord Franche-Comté : des prix modérés et des opportunités dans l’immobilier

Après deux années difficiles, le marché immobilier semble se stabiliser dans le nord Franche-Comté. Dans un contexte national marqué par la prudence, la région tire son épingle du jeu grâce à une position stratégique et des prix attractifs. Une dynamique rassurante pour les acheteurs comme pour les investisseurs.
Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin.

Montbéliard : tout savoir sur la 39e édition des Lumières de Noël

Du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre, le marché de Noël de Montbéliard ouvre ses portes aux visiteurs. Pour cette 39e édition, l’invité d’honneur sera la Corrèze.

