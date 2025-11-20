La campagne d’adhésion des Sociochaux se poursuit le 21 novembre à Bonal

La campagne d’adhésion des Sociochaux ouverte le 12 septembre a déjà permis de mobiliser 2 500 adhérents et de collecter 114 000 euros, indique l’association. « Cette levée de fonds intitulée « on reconstruit » est faite en direction du Centre de Formation du FCSM avec des paliers établis. L’objectif est de lever 120 000 euros », indiquent les Sociochaux.

Cela confirme « l’engouement constant pour l’association, son dynamisme et le projet de reconstruction du centre, et l’importance que le FCSM a dans le paysage local et régional », commente Sociochaux dans un communiqué. Un engouement qui se confirme aussi au regard du nombre de billets déjà achetés pour le derby (lire notre article) contre Dijon, ce vendredi 21 novembre. Ce mercredi 19 novembre à 12 h, déjà 16 000 billets avaient été achetés. Le record d’affluence en National a déjà été battu.