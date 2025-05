FCSM : un au-revoir en silence pour Frédéric Bompard face à Bourg-Péronnas

Le FCSM doit tirer les conclusions de cette saison décevante. “J’ai été très transparent avec mes dirigeants. L’objectif de la montée était trop ambitieux pour cette équipe. Je m’en suis rendu compte rapidement”, avoue le coach sochalien. La semaine dernière contre Boulogne, Sochaux a assuré le “minimum syndical” en validant son maintien. “On peut aller chercher une place plus honorable avec deux victoires contre Bourg et Quevilly” espère Frédéric Bompard.



Détendu et souriant, Frédéric Bompard s’est remis en question sur son rôle de “pompier de service”. “Je ne sais pas si je suis fait pour ce type de mission”, confie-t-il. Sochaux a encore deux matchs à jouer avant une nouvelle ère. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat et disputeront leur dernier match dans un Bonal vide. “Le club a failli disparaître il y a un an. Sochaux doit prendre le temps de se reconstruire”, conclut Frédéric Bompard.