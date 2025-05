FC Sochaux : Vincent Hognon sera le nouvel entraîneur

Le FC Sochaux-Montbéliard confie les rênes de l’équipe première à Vincent Hognon, pour la saison 2025-2026, selon Foot Mercato. Une information que Le Trois est en mesure de confirmer. Le club doit officialiser la signature ce jeudi.

Vincent Hognon, 50 ans, était le coach de Valenciennes, qui a terminé 9e de National, quatre points devant le FC Sochaux-Montbéliard. Il a coaché en Ligue 1, à Metz, en 2019-2020. Cet ancien joueur professionnel, défenseur central, est passé par Nancy, Saint-Étienne et Nice. Il a aussi entraîné en Ligue 2 (AS Nancy-Lorraine et Grenoble Foot 38). Vincent Hognon a entraîné Valenciennes pour la 2e partie de la saison 2024-2025. Il enregistre une certaine expérience, réclamée par la direction.