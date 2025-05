Sandro Nardis : « Soyons tous unis pour faire réussir le FC Sochaux-Montbéliard »

« Une remontée ne se décrète pas, assure Sandro Nardis. Elle se prépare sur la durée. » Il rappelle la mobilisation générale de l’été 2023 pour sauver le club. Sans cette unité associant actionnaires, collectivités et supporters, « le club n’existerait plus », replace-t-il. Avant de rappeler : « Au lieu des émotions douloureuses de la saison, nous n’aurions plus que des souvenirs. »

Le président du conseil de surveillance souligne le « travail immense » réalisé depuis deux ans. Les jeunes brillent, en témoigne la place en play-offs décrochée par les U19 ; ce dimanche, ils affronteront le Paris-Saint-Germain en quart de finale, à Bonal. Au plan économique, les charges ont « quasiment été divisées par trois ». Un effort essentiel « pour nous permettre de durer ». « Sur le territoire, les liens n’ont jamais été aussi vivants et intenses avec les clubs amateurs, avec le réseau des entreprises partenaires, avec les associations et le monde de la culture », apprécie-t-il également. À domicile, plus de 10 000 personnes ont systématiquement assisté aux rencontres du FC Sochaux-Montbéliard, soulignant encore l’élan populaire derrière le club.

Pour réussir la montée, il faut « de la stabilité, de la sérénité et du temps », assure le président du conseil de surveillance. Ce dernier renouvelle sa confiance au directoire du club, le président Clément Calvez et le directeur sportif Julien Cordonnier. Le coach Éric Bompard, lui, n’est pas prolongé. « Soyons tous unis pour faire réussir le FC Sochaux-Montbéliard », formule-t-il finalement comme vœux.