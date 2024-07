FC Sochaux : un nouvel éclairage pour le stade Bonal

Quel est le point commun entre le stade Auguste-Bonal, le Stade de France ou le Parc des Princes ? Ils partagent la même technologie d’éclairage. Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), propriétaire du stade, a entamé au mois de mai une réfection complète de l’éclairage du stade BonalBonal. Ce sont 124 projecteurs LEDs de la marque Philips qui éclaireront désormais la pelouse. Il fallait remplacer les 175 anciens projecteurs qui dataient des années 1990 et dont la maintenance devenait de plus en plus compliquée. Avec un coût total de 855 000 euros, c’est le plus gros investissement de PMA au stade Bonal depuis la pose de la pelouse hybride, en 2021, qui s’élevait alors à 1,5 millions d’euros.

Les nouvelles LEDs sont moins énergivores que les anciens projecteurs. La puissance totale du nouvel éclairage atteint 187,5 kW, contre 350 kW pour l’ancien système. Deux systèmes vont alimenter les LEDs : le réseau public et un groupe électrogène, à 50% chacun. En cas de coupure, le système défaillant bascule automatiquement sur l’autre. L’installation LEDS permet aussi d’avoir plusieurs modes de fonctionnement et différents modes d’animation (chenillard, effet stroboscopique…). Les 175 anciens projecteurs n’ont pas été jetés. 160 d’entre eux étaient encore fonctionnels ; PMA a décidé d’en faire don aux 73 communes de l’agglomération. Huit d’entre elles se sont dotées d’un ou plusieurs projecteurs.