FC Sochaux : un nouveau milieu de terrain avec la signature de Barary Diawara

Ce vendredi 3 juillet, Bakary Diawara a signé son premier contrat professionnel avec le FCSM. Il portera le numéro 21. Bakary Diawara est arrivé au FC Sochaux-Montbéliard durant l’été 2024. Le jeune milieu de terrain, âgé de 17 ans, est désormais lié au club jusqu’en 2029.
Bakary Diawara est né le 25 janvier 2009 à Mollet del Vallès en Espagne. Il a effectué ses premiers pas de footballeur sous les couleurs de l’UD Molletense. En 2016, le milieu de terrain rejoint la France et la Haute-Savoie. Après un passage au Marnaz FC, il poursuit sa formation au Cluses-Scionzier FC, avant de taper dans l’œil des recruteurs sochaliens et d’intégrer les U17 Nationaux du FCSM.
Après une première saison pleine de promesses, il entame l’exercice 2025/2026 avec le brassard de capitaine des U17. Doté d’une grande maturité, Bakary Diawara voit les choses s’accélérer. Surclassé avec les U19, il découvre dans la foulée le championnat de National 3 avec l’équipe réserve, avant de participer aux entraînements du groupe professionnel en fin de saison. Il vient donc de signer son premier contrat de professionnel, avec le FCSM.
Une montée en puissance au sein du club
Une satisfaction pour le club quant à sa politique de formation.: « Je tiens à féliciter l’ensemble des éducateurs qui ont accompagné Bakary Diawara dans sa progression au sein du club, notamment Pierre-Alain Frau, Sylvain Monsoreau et Michaël Isabey, commente Julien Cordonnier, directeur sportif du FCSM, cité dans le communiqué du club. Leur travail quotidien a largement contribué à son développement, tant sur le plan sportif qu’humain. Je souhaite également saluer le travail réalisé par notre cellule de recrutement. La signature du premier contrat professionnel de Bakary démontre que le FC Sochaux-Montbéliard reste un club attractif et reconnu, capable de convaincre ses meilleurs talents de poursuivre l’aventure malgré l’intérêt de structures très ambitieuses. Nous sommes heureux de voir Bakary poursuivre son parcours sous les couleurs du FCSM et avons hâte de l’accompagner dans les prochaines étapes de sa progression. »
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