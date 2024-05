FC Sochaux : Sandro Nardis élu président du conseil de surveillance

Ce mercredi 22 mai, les actionnaires du FC Sochaux-Montbéliard se sont réunis en assemblée générale. Une nouvelle organisation est mise en place. L’actuel conseil d’administration sera remplacé par deux instances : un conseil de surveillance et un directoire. « Le Conseil de Surveillance réunit les représentants des actionnaires, fixe le cadre et contrôle l’action du Directoire, qui regroupe les dirigeants opérationnels du club », détaille le club dans un communiqué de presse, diffusé ce jeudi matin. « Cette nouvelle organisation clarifie les rôles de chacun et dote le club d’une structure stable pour les années à venir », assure le FCSM.