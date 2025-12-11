PUB
FC Sochaux : les infos à savoir avant le déplacement à Valenciennes

Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.
Le FC Sochaux se déplace dans le Nord, ce vendredi 12 décembre, pour affronter le Valenciennes Football club, dans le cadre de la 16e journée du championnat de National. Les Jaune et Bleu veulent faire un grand coup, en gagnant une seconde fois d’affilé à l’extérieur. Ce qu’ils n’ont pas encore fait cette saison.

Le contexte

Enchaîner ! Après avoir enfin gagné à l’extérieur et renoué avec la victoire contre Bourg-en-Bresse (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard rejoue à l’extérieur pour la 16e journée. L’objectif : enchainer pour la première fois de la saison une 2nde victoire à l’extérieur. Elle placerait les sochaliens dans le bon wagon pour la phase retour, en confortant leur 3e place, et enverrait un message solide sur ses adversaires quant à ses ambitions. C’est le milieu de terrain Elson Mendes, qui le dit le mieux : « Il faut marquer le coup. Deux victoires de suite, ça ne peut que nous faire du bien et nous permettre de recoller en haut du tableau. » Le FC Sochaux-Montbéliard est 3e avec 24 points, 5 points derrière le duo de tête, Dijon et Rouen.

L'adversaire

Valenciennes n’est clairement pas à sa place dans le classement. Et ses ambitions étaient tout autre en début de saison. « C’est l’effectif le plus consistant sur le papier », assure Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard. Des joueurs « performaient » en Ligue 2. Aujourd’hui, le club est dans le dur. Il vient d’enchaîner deux défaites à Dijon (4-1) et à domicile contre Fleury 91 (0-2). À domicile, les Nordistes comptent 4 victoires et 3 défaites.

La phrase du coach

« Le fait d’avoir gagné à Bourg-en-Bresse doit renforcer nos ambitions pour ce match. J’espère qu’on saura se mettre au niveau de cette rencontre. » Vincent Hognon a soif de victoires. Qu’il ait ou non des amis dans le Nord, où il a coaché. Il veut encore gagner ce match-là.

Le joueur

Elson Mendes enchaîne les matchs depuis le début de saison ; il compte déjà 13 participations depuis le mois d’août, sur 14 matchs possibles, avec un but et une passe décisive au compteur. Il a aussi été aligné en Coupe de France. Il veut encore être plus performant, conscient d’avoir été en-dedans contre Fleury 91 et Dijon. Son match a Bourg-en-Bresse a été plus consistant ; il a délivré l’avant-dernière passe lançant Dylan Tavares dans la profondeur et dont le centre a été repris par la tête de Kapit Djoco sur le 2e but des Jaune et Bleu. Un but « magnifique », qui récompense un travail collectif travaillé à l’entraînement.

Le chiffre

C’est le 13 ! Le Valenciennes football-club est 13e du classement. Dispose de la 13e défense (18 buts encaissés). Et de la 13e attaque (15 buts marqués). Ce qui fait dire au coach sochalien qu’ils sont à la bonne place ! En espérant que cela porte surtout chance au FC Sochaux-Montbéliard.

