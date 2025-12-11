FC Sochaux : les infos à savoir avant le déplacement à Valenciennes

Enchaîner ! Après avoir enfin gagné à l’extérieur et renoué avec la victoire contre Bourg-en-Bresse (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard rejoue à l’extérieur pour la 16e journée. L’objectif : enchainer pour la première fois de la saison une 2nde victoire à l’extérieur. Elle placerait les sochaliens dans le bon wagon pour la phase retour, en confortant leur 3e place, et enverrait un message solide sur ses adversaires quant à ses ambitions. C’est le milieu de terrain Elson Mendes, qui le dit le mieux : « Il faut marquer le coup. Deux victoires de suite, ça ne peut que nous faire du bien et nous permettre de recoller en haut du tableau. » Le FC Sochaux-Montbéliard est 3e avec 24 points, 5 points derrière le duo de tête, Dijon et Rouen.