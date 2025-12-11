FC Sochaux : les infos à savoir avant le déplacement à Valenciennes

Le contexte
Enchaîner ! Après avoir enfin gagné à l’extérieur et renoué avec la victoire contre Bourg-en-Bresse (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard rejoue à l’extérieur pour la 16e journée. L’objectif : enchainer pour la première fois de la saison une 2nde victoire à l’extérieur. Elle placerait les sochaliens dans le bon wagon pour la phase retour, en confortant leur 3e place, et enverrait un message solide sur ses adversaires quant à ses ambitions. C’est le milieu de terrain Elson Mendes, qui le dit le mieux : « Il faut marquer le coup. Deux victoires de suite, ça ne peut que nous faire du bien et nous permettre de recoller en haut du tableau. » Le FC Sochaux-Montbéliard est 3e avec 24 points, 5 points derrière le duo de tête, Dijon et Rouen.
L'adversaire
Valenciennes n’est clairement pas à sa place dans le classement. Et ses ambitions étaient tout autre en début de saison. « C’est l’effectif le plus consistant sur le papier », assure Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard. Des joueurs « performaient » en Ligue 2. Aujourd’hui, le club est dans le dur. Il vient d’enchaîner deux défaites à Dijon (4-1) et à domicile contre Fleury 91 (0-2). À domicile, les Nordistes comptent 4 victoires et 3 défaites.
La phrase du coach
« Le fait d’avoir gagné à Bourg-en-Bresse doit renforcer nos ambitions pour ce match. J’espère qu’on saura se mettre au niveau de cette rencontre. » Vincent Hognon a soif de victoires. Qu’il ait ou non des amis dans le Nord, où il a coaché. Il veut encore gagner ce match-là.
Le joueur
Elson Mendes enchaîne les matchs depuis le début de saison ; il compte déjà 13 participations depuis le mois d’août, sur 14 matchs possibles, avec un but et une passe décisive au compteur. Il a aussi été aligné en Coupe de France. Il veut encore être plus performant, conscient d’avoir été en-dedans contre Fleury 91 et Dijon. Son match a Bourg-en-Bresse a été plus consistant ; il a délivré l’avant-dernière passe lançant Dylan Tavares dans la profondeur et dont le centre a été repris par la tête de Kapit Djoco sur le 2e but des Jaune et Bleu. Un but « magnifique », qui récompense un travail collectif travaillé à l’entraînement.
Le chiffre
C’est le 13 ! Le Valenciennes football-club est 13e du classement. Dispose de la 13e défense (18 buts encaissés). Et de la 13e attaque (15 buts marqués). Ce qui fait dire au coach sochalien qu’ils sont à la bonne place ! En espérant que cela porte surtout chance au FC Sochaux-Montbéliard.