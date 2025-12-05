Le FC Sochaux renoue avec la victoire contre Bourg-Péronnas

Le FC Sochaux-Montbéliard renoue avec la victoire ! Et à l’extérieur. Les Jaune et Bleu n’avaient plus gagné hors de leurs terres depuis début septembre, contre Paris 13 Atletico. Ils viennent de le faire à Bourg-en-Bresse contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (revivre ici le match), ce vendredi 5 décembre. Et avec la manière : 1-3. Les Doubistes renouent ainsi avec l’efficacité offensive qui faisait leur force à la fin de l’été.
Le FC Sochaux-Montbéliard a ouvert le score à la 36e minute, par Aymen Boutoutaou. Kapit Djoco a doublé la mise avant l’heure de jeu d’un but de la tête, sur un centre de Dylan Tavares. Aymen Boutoutaou s’est offert un doublé à la 79e minute, sur un nouveau service de Dylan Tavares. Le latéral gauche a récupéré le ballon, débordé sur le côté gauche pour finalement servir l’attaquant. Sa troisième passe décisive de la soirée. Bourg-Péronnas a réduit la marque dans les arrêts de jeu (92e), par Tankiev.
Le FC Sochaux-Montbéliard profite du faux-pas de Versailles (défaite 3-0 contre Le Puy Foot 43) pour retrouver sa place sur le podium. Il est 3e avec 24 points. Dijon est désormais 1er, avec 29 points, devançant Rouen, qui a fait match nul contre Aubagne. Pour la 16e journée de national, le 12 décembre, le FC Sochaux se déplace à Valenciennes.