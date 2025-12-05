Le FC Sochaux renoue avec la victoire contre Bourg-Péronnas

Le FC Sochaux-Montbéliard a ouvert le score à la 36e minute, par Aymen Boutoutaou. Kapit Djoco a doublé la mise avant l’heure de jeu d’un but de la tête, sur un centre de Dylan Tavares. Aymen Boutoutaou s’est offert un doublé à la 79e minute, sur un nouveau service de Dylan Tavares. Le latéral gauche a récupéré le ballon, débordé sur le côté gauche pour finalement servir l’attaquant. Sa troisième passe décisive de la soirée. Bourg-Péronnas a réduit la marque dans les arrêts de jeu (92e), par Tankiev.