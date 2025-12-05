PUB
Le FC Sochaux renoue avec la victoire contre Bourg-Péronnas

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Aymen Boutoutaou, en août 2025, contre le Stade briochin.
L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Aymen Boutoutaou s'est offert un doublé contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, ce 5 décembre. | ©FCSM – illustration.
Alerte

Le FC Sochaux-Montbéliard s'impose contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, à l'extérieur, 3 buts à 1, lors de la 15e journée de championnat de National.

Le FC Sochaux-Montbéliard renoue avec la victoire ! Et à l’extérieur. Les Jaune et Bleu n’avaient plus gagné hors de leurs terres depuis début septembre, contre Paris 13 Atletico. Ils viennent de le faire à Bourg-en-Bresse contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (revivre ici le match), ce vendredi 5 décembre. Et avec la manière : 1-3. Les Doubistes renouent ainsi avec l’efficacité offensive qui faisait leur force à la fin de l’été.

Le FC Sochaux-Montbéliard a ouvert le score à la 36e minute, par Aymen Boutoutaou. Kapit Djoco a doublé la mise avant l’heure de jeu d’un but de la tête, sur un centre de Dylan Tavares. Aymen Boutoutaou s’est offert un doublé à la 79e minute, sur un nouveau service de Dylan Tavares. Le latéral gauche a récupéré le ballon, débordé sur le côté gauche pour finalement servir l’attaquant. Sa troisième passe décisive de la soirée. Bourg-Péronnas a réduit la marque dans les arrêts de jeu (92e), par Tankiev.

Le FC Sochaux-Montbéliard profite du faux-pas de Versailles (défaite 3-0 contre Le Puy Foot 43) pour retrouver sa place sur le podium. Il est 3e avec 24 points. Dijon est désormais 1er, avec 29 points, devançant Rouen, qui a fait match nul contre Aubagne. Pour la 16e journée de national, le 12 décembre, le FC Sochaux se déplace à Valenciennes. 

Ligne de production de Technitube, sous-traitant automobile, à Étupes.

Étupes : la société Technitube est reprise mais 52 salariés licenciés

Le tribunal de commerce de Belfort a validé, ce vendredi 5 décembre, l’offre de reprise de Technitube, à Étupes, par Mirabeau Industry. 23 salariés sont conservés sur les 75 personnes que compte la société.
,
Benjamin Gomel (de dos) et Kapit Djoco, attaquants du FC Sochaux-Montbéliard, contre le Football Dijon Côté-d'Or, le 21 novembre 2025. | ©FCSM

Revivez la victoire du FC Sochaux à Bourg-Péronnas

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé à Bourg-en-Bresse, ce vendredi 5 décembre, contre le Footbal Bourg-en-Bresse-Péronnas 01, pour le compte de la 15e journée de championnat de National. Score final : 1-3. Les Jaune et Bleu retrouvent le podium.
,
Philippe Boucly, président de France Hydrogène, ancien directeur général de GRT Gaz.

Philippe Boucly : « L’hydrogène est dans toutes les têtes »

Philippe Boucly, président de France Hydrogène, était à Belfort à l’occasion du forum Hydrogen business for climate. Il fait le point sur l’état d’une filière en recomposition, qui maintient son cap. Et Il appelle à un sursaut aussi, alors que l’Asie est en train d’accélérer.

