FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Saint-Brieuc en National

Le contexte
Pour cette vingtième journée de National, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera le Stade Briochin le vendredi 6 février à 19h30. Une rencontre qui se déroulera à l’extérieur. Lors de la phase aller en août, les joueurs Jaune et Bleu s’étaient imposés 2 à 0. Pour le moment troisième du classement national, les joueurs de Vincent Hognon sont à seulement un point du Dijon Football Côte-d’Or et trois points du Football Club de Rouen. Ils ont d’ailleurs fait match nul, vendredi 30 janvier contre les leaders du classement (lire notre article).
L’adversaire
Dernier du classement National, le Stade Briochin cumule neuf points. Sur les 17 matchs joués cette saison, les joueurs de Guillaume Allanou enregistrent une victoire, six matchs nuls et dix défaites. Pour ses deux premières rencontres de l’année 2026, le Stade Briochin a fait deux matchs nuls contre le Dijon Football Côte-d’Or et Quevilly Rouen Métropole. En janvier, le Stade Briochin a accueilli le défenseur Abdoul Diaby Malick, venu tout droit du Dijon Football Côte-d’Or.
La phrase du coach
« Ça peut être plus dur que contre Rouen puisqu’on est face à un club qui joue sa survie, qui est en difficulté comptable. » Un match d’autant plus important comme le précise Vincent Hognon : « Après le match de Rouen, il nous a manqué des points ». Sur l’aspect technique l’entrainer des Jaune et Bleu reste vigilant aux conditions de la pelouse. « Le terrain sera plus difficile à jouer qu’ici [stade Bonal, ndlr]. »
Le joueur
« La première partie de saison, ça a été compliqué puisque j’ai été blessé. Après, quand je suis revenu, j’avais toujours des gênes. J’essaie de prendre le train en route », explique Boubacar Fofana. Après une blessure à la cheville au mois d’août 2025, l’attaquant est revenu sur le terrain en octobre contre Pont-de-Roide-Vermondans et en mai contre l’Union sportive Orléans Loiret football. « Je veux apporter ma pierre à l’édifice », précise-t-il.
Le chiffre
26, c’est le nombre de buts que le FC Sochaux-Montbéliard a marqué depuis le début de la saison. 86 % de ces derniers, soit 21 buts, ont été marqués depuis l’intérieur de la surface. Pour être plus précis dans les statistiques, les Jaune et Bleu marquent le premier but après, en moyenne, 37 minutes de jeu. Concernant les buts encaissés, le FC Sochaux-Montbéliard en compte 17.