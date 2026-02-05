FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Saint-Brieuc en National

Pour cette vingtième journée de National, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera le Stade Briochin le vendredi 6 février à 19h30. Une rencontre qui se déroulera à l’extérieur. Lors de la phase aller en août, les joueurs Jaune et Bleu s’étaient imposés 2 à 0. Pour le moment troisième du classement national, les joueurs de Vincent Hognon sont à seulement un point du Dijon Football Côte-d’Or et trois points du Football Club de Rouen. Ils ont d’ailleurs fait match nul, vendredi 30 janvier contre les leaders du classement (lire notre article).