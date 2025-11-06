PUB
,

FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Fleury

Le FC Sochaux-Montbéliard, contre le Red Star, en match de préparation, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le FC Fleury 91 à Fleury-Mérogis, ce 7 novembre. | ©FCSM – archives

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le FC Fleury 91, ce vendredi 7 novembre, à Bondoufle, en région parisienne. Le match compte pour la 13e journée de National. Les Jaune et Bleu veulent reproduire à l’extérieur ce qu’ils font à domicile. Un match à suivre en direct sur letrois.info

Le contexte

Le FC Sochaux-Montbéliard n’a plus gagné à l’extérieur depuis son déplacement dans la capitale, contre Paris 13 Atletico, le 5 septembre, lors de la 5e journée. Depuis Sochaux a perdu à Villefranche et Concarneau et fait match nul à Rouen contre Quevilly. C’est essentiel pour conforter sa 2e place au classement (20 points) et ne pas décrocher de Rouen (27 points avec un match en plus), mais qui ne joue pas ce week-end.

L'adversaire

Le FC Fleury 91 est 7e du championnat (16 points). Il vient d’enregistrer une victoire de prestige en s’imposant à Dijon (1-0), après avoir enchaîner trois matchs nuls. Le FC Fleury 91 encaisse peu de buts (9), depuis le début de la saison. « C’est une équipe de qualité », assure le coach Vincent Hognon, même si ses joueurs sont peu connus.

La phrase du coach

« À l’extérieur, on est perfectibles. J’en attends encore plus que lors de nos dernières prestations. On sait voyager, on l’a déjà montré, mais on n’est pas encore au niveau de tranchant que l’on a à domicile. » Le message est clair de la part de Vincent Hognon, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. 

Le chiffre

Le FC Sochaux n’a marqué que 6 buts à l’extérieur, soit un tiers de ses buts depuis le début de saison (18 buts marqués). Et 3 ont été marqués à Paris 13 Atletico. Les Jaune et Bleu doivent retrouver leur efficacité à l’extérieur. Dans le même temps, ils ont encaissé 7 buts à l’extérieur sur les 10 buts pris.

Nos derniers articles

Le Colisée, à Montbéliard, fermé depuis le 15 juillet 2025.

Montbéliard : les Bains-douches vont prendre le relais du cinéma Le Colisée

Le cinéma Le Colisée, à Montbéliard, est fermé depuis le 15 juillet. La Ville de Montbéliard a lancé un appel à projets qui débouche sur un projet associatif porté par le Centre Images. A partir de février 2026, des projections seront organisées aux Bains Douches – La Scène.
Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Détournement de fonds publics : l’ex maire de Besançon relaxé

Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon, était accusé d’avoir licencié par pure complaisance une membre de son cabinet afin qu’elle se présente aux municipales de 2020.
Des échafaudages ont pris place dans la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp

Vitrages, sous-face de la coque, étanchéité, la chapelle de Ronchamp en travaux

Depuis ce lundi 27 octobre, des échafaudages ont repris place dans la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp. Entre le nettoyage de la sous-face de la coque, l’étude des vitrages et la remise à neuf de l'étanchéité, l’édifice entre dans une nouvelle phase de rénovation.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC