FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Fleury

Le FC Sochaux-Montbéliard n’a plus gagné à l’extérieur depuis son déplacement dans la capitale, contre Paris 13 Atletico, le 5 septembre, lors de la 5e journée. Depuis Sochaux a perdu à Villefranche et Concarneau et fait match nul à Rouen contre Quevilly. C’est essentiel pour conforter sa 2e place au classement (20 points) et ne pas décrocher de Rouen (27 points avec un match en plus), mais qui ne joue pas ce week-end.