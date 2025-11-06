FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Fleury

Le contexte
Le FC Sochaux-Montbéliard n’a plus gagné à l’extérieur depuis son déplacement dans la capitale, contre Paris 13 Atletico, le 5 septembre, lors de la 5e journée. Depuis Sochaux a perdu à Villefranche et Concarneau et fait match nul à Rouen contre Quevilly. C’est essentiel pour conforter sa 2e place au classement (20 points) et ne pas décrocher de Rouen (27 points avec un match en plus), mais qui ne joue pas ce week-end.
L'adversaire
Le FC Fleury 91 est 7e du championnat (16 points). Il vient d’enregistrer une victoire de prestige en s’imposant à Dijon (1-0), après avoir enchaîner trois matchs nuls. Le FC Fleury 91 encaisse peu de buts (9), depuis le début de la saison. « C’est une équipe de qualité », assure le coach Vincent Hognon, même si ses joueurs sont peu connus.
La phrase du coach
« À l’extérieur, on est perfectibles. J’en attends encore plus que lors de nos dernières prestations. On sait voyager, on l’a déjà montré, mais on n’est pas encore au niveau de tranchant que l’on a à domicile. » Le message est clair de la part de Vincent Hognon, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.
💬 Vincent Hognon : "À l’extérieur, on est perfectibles et j’en attends encore plus que lors de nos dernières prestations."— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) November 6, 2025
🎥 À la veille de la 13e journée de National face au @FCFleury91, le coach sochalien s’est exprimé devant la presse au Stade Bonal.#FCF91FCSM…
Le chiffre
Le FC Sochaux n’a marqué que 6 buts à l’extérieur, soit un tiers de ses buts depuis le début de saison (18 buts marqués). Et 3 ont été marqués à Paris 13 Atletico. Les Jaune et Bleu doivent retrouver leur efficacité à l’extérieur. Dans le même temps, ils ont encaissé 7 buts à l’extérieur sur les 10 buts pris.