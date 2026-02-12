FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Paris 13 Atletico

Contexte
Encore 13 matchs à jouer dans cette saison 2025-2026, dont huit à domicile pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Sochaliens doivent capitaliser sur ce calendrier pour regarder vers le haut et finalement viser la montée. Ils sont 3e, solidement attachés à leur siège. Devant, Rouen et Dijon ont ralenti ces deux derniers mois. Les Bourguignons ont trois points d’avance et les Normands, deux, après leur défaite contre Valenciennes la semaine dernière. Gagner contre Paris 13 Atletico ce vendredi 13 février donnerait une teinte positive à cette série d’invincibilité commencée le 5 décembre (lire ci-dessous) et permettrait d’effacer la frustration des deux derniers matchs nuls.
Adversaire
Paris 13 Atletico est 13e du championnat, avec 21 points (5 victoires, 6 nuls et 8 défaites). À l’aller, les Jaune et Bleu se sont imposés 3-1. De l’aveu de Vincent Hognon, coach du FC Sochaux, l’équipe est meilleure que l’année dernière. Mais elle n’est pas « très facile à lire ». Capable de fulgurances et de ratés. Les Parisiens encaissent quand même beaucoup de buts (27 depuis le début de saison). Se méfier, donc, alors que les conditions de jeu risquent d’être fortement gênées par l’état de la pelouse et les pluies des derniers jours.
La phrase du coach
« On veut toujours tuer les matchs. On a déjà montré que, même à 1-0, on était capables de tenir. Mais c’est évident que tuer le match nous permettrait de finir les matchs un peu plus sereins. On doit insister sur nos points forts. » Vincent Hognon est serein sur les deux derniers résultats, malgré la frustration. Notamment le match à Saint-Brieuc, qui reste un point pris à l’extérieur. Mais il appelle à la concentration, pour ne pas se faire rattraper bêtement.
Le joueur
Le capitaine du FC Sochaux-Montbéliard, Arthur Vitelli, a assuré la conférence de presse d’avant-match. Les Jaune et Bleu restent sur trois matchs avec un but encaissé. Trois en fin de match, qui plus est. « C’est dommage face au Stade briochin, car on fait le plus dur en marquant ce but. Sur une erreur d’inattention, on se fait punir, mais ça nous servira pour les futurs matchs », garantit le défenseur central. Sochaux a encaissé 13 buts depuis le début de la saison, 3e meilleure défense du championnat avec Rouen, derrière Dijon (10 buts encaissés) et Fleury 91 (12 buts).
Le chiffre
14 points sur les six derniers matchs, soit quatre victoires et deux matchs nuls. Les Jaune et Bleu enchaînent les résultats positifs depuis le 5 décembre et leur victoire contre Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (3-1). Le FC Sochaux-Montbéliard est l’équipe la plus performante du championnat pendant cette période (lire notre article), même si elle reste sur deux matchs nuls contre Rouen et à Saint-Brieuc.