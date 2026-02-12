FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Paris 13 Atletico

« On veut toujours tuer les matchs. On a déjà montré que, même à 1-0, on était capables de tenir. Mais c’est évident que tuer le match nous permettrait de finir les matchs un peu plus sereins. On doit insister sur nos points forts. » Vincent Hognon est serein sur les deux derniers résultats, malgré la frustration. Notamment le match à Saint-Brieuc, qui reste un point pris à l’extérieur. Mais il appelle à la concentration, pour ne pas se faire rattraper bêtement.