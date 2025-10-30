,

FC Sochaux : les infos à connaître avant la réception de Versailles

Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Versailles, au stade Bonal, ce vendredi 31 octobre (12e journée). Les Jaune et Bleu veulent effacer la frustration du nul à Quevilly et s’imposer face à un concurrent direct pour la montée. Un match à suivre en direct sur letrois.info

Le contexte

Après un nul frustrant à Quevilly (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard s’est rassuré en Coupe de France contre Pont-de-Roide-Vermondans (3-0). Les Jaune et Bleu veulent revenir à la hauteur de leur adversaire du jour, Versailles, 3 points devant.  

L'adversaire

C’est un adversaire coriace qui se présente au stade Bonal, 4e au classement avec 20 points. Il a commencé la saison tambour battant, avec 4 victoires de suite. « On a un adversaire redoutable, invaincu à l’extérieur, avec une défense solide et qui évolue en transitions, a analysé le coach Vincent Hognon. Ce sera à nous de faire un gros match pour faire plaisir à nos supporters. »

La phrase du coach

« Concernant la Coupe, on veut aller le plus loin possible dans la compétition et ça nous permet de donner du temps de jeu aux joueurs. Pour le moment, tant que les matchs se jouent le week-end, ce n’est pas un problème. » Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, a confirmé les intentions du club pour la Coupe de France. Au 7e tour, le FC Sochaux-Montbéliard se déplacera à Pontarlier (N3). Les matchs se joueront le 15 ou 16 novembre, une semaine avant le derby contre Dijon, à Bonal.

Le joueur

Ce sera le stade Bonal. L’affluence sera encore forte pour ce match. Plus de 10 000 billets ont été vendus, ce jeudi soir. Cela doit galvaniser les troupes pour maintenir cette invincibilité à domicile (3 victoires et un nul) et la réussite offensive (10 buts inscrits à domicile sur les 16 marqués depuis le début de championnat). « Bonal, c’est spécial, je l’ai senti dès la première journée, L’atmosphère, l’ambiance, je ne saurais pas vous dire, mais il y a vraiment quelque chose ici », a confié Kapit Djoco, en conférence de presse.

Le chiffre : 4

Versailles compte deux buteurs efficaces : Shelton Guillaume et Cédric Ozdoumo, avec 4 buts chacun. A eux deux, ils ont marqué plus de la moitié des buts des Franciliens en championnat (14 buts).

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre, la veille de FCSM-Caen.
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre, la veille de FCSM-Caen. | ©Le Trois – Thibault Quartier

