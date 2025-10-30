FC Sochaux : les infos à connaître avant la réception de Versailles

« Concernant la Coupe, on veut aller le plus loin possible dans la compétition et ça nous permet de donner du temps de jeu aux joueurs. Pour le moment, tant que les matchs se jouent le week-end, ce n’est pas un problème. » Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, a confirmé les intentions du club pour la Coupe de France. Au 7e tour, le FC Sochaux-Montbéliard se déplacera à Pontarlier (N3). Les matchs se joueront le 15 ou 16 novembre, une semaine avant le derby contre Dijon, à Bonal.