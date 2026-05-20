FC Sochaux : Elson Mendes dispose d’un bon de sortie

Le club et l’entourage du joueur n’ont pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation de contrat, qui expire en 2027. Et il est, hors de question, pour Julien Cordonnier, que le joueur parte libre, l’an prochain, à la fin de son contrat. Le modèle économique du FC Sochaux-Montbéliard repose en grande partie sur la formation des joueurs et leur revente. « Si nous avons un accord avec un club qui nous permet de retomber [sur nos pieds] et qui permet aussi au joueur de trouver un projet sportif qui lui corresponde, on se mettra autour de la table », a-t-il précisé Julien Cordonnier.

La direction du club veut bonifier et renforcer l’équipe pour jouer en Ligue 2. On évoque un renfort par ligne. Pour avoir de la concurrence. Tout en souhaitant des joueurs avec une belle mentalité répète à l’envi le club. Le FC Sochaux confirme aussi que ces recrutements ne feront pas l’objet de coûts de transfert. Le budget reste contraint. Il faudra être malin souffle-t-on.

Le club veut, enfin, garder ses meilleurs éléments, même s’il reçoit de nombreuses sollicitations. Mais la situation contractuelle des joueurs est favorable. « Aujourd’hui, nous avons la capacité de pouvoir garder nos meilleurs joueurs, qui sont dans une situation contractuelle qui nous le permet », indique le manager général. Dans l’esprit de Julien Cordonnier, un joueur comme Élie N’Gatta doit encore rester un an, pour continuer sa progression.

Le transfert de Salomon Loubao est réglé depuis le mois de janvier, vers Monza.