FC Sochaux : de l’art de gagner sans (toujours) convaincre

Le FC Sochaux-Montbéliard, qui, à l’heure de quitter Orléans vendredi dernier (lire notre article), n’était pas franchement fier de sa rencontre malgré la victoire, ne nous contredira pas si l’on qualifie de cette façon son dernier match en date.

Il convient de rappeler les conditions de la victoire des hommes de Vincent Hognon : un adversaire très rapidement réduit à 10, qui a concédé un penalty non-transformé par Boubacar Fofana, face à un joueur de champ promu gardien de fortune faute de remplaçant qualifié. S’ensuivront (quand même) deux buts face à l’infortuné Grégory Berthier, milieu offensif de formation, avant une deuxième période relativement insipide, et une fin de match passée à serrer les fesses à l’idée que l’US Orléans puisse égaliser après avoir réduit la marque à la 87e minute.

Rien ne dit que cette victoire, et les deux points qui l’ont distinguée d’un match nul, seront décisifs en fin de saison… mais mieux vaut les avoir cagnottés que de les avoir perdus en chemin. Et tant pis pour la manière !