[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux-Montbéliard à Orléans

Ce vendredi 28 février, à partir de 19h30, l’US Orléans, classé 4e, reçoit le FC Sochaux-Montbéliard, à la 8e place du classement de National. Le club comtois n’a plus gagné depuis le mois de novembre et vient de perdre ses deux derniers matchs. La crise couve dans le pays de Montbéliard et la montée s’éloigne.