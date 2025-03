La CFDT conteste les chiffres de fréquentation de la maison de l’information sur la formation et l’emploi de Belfort. Elle annonce 800 personnes par mois, vingt fois plus que les données avancées par le conseil départemental en séance plénière. Le syndicat s’inquiète, par ailleurs, du reclassement des agents, et de l’accompagnement des contractuels.