Ce que change un hiver rigoureux pour le FC Sochaux-Montbéliard

Vendredi 21 novembre, les joueurs sochaliens ont pris un coup de froid (lire notre article). Au sens figuré, s’entend, avec la première défaite de la saison au stade Bonal face au Dijon FCO. Cela arrive de trébucher à la maison, mais quand c’est lors d’un match au sommet, face à un voisin dans un stade rempli comme un œuf pour le dernier rendez-vous de l’année à domicile, ça fait forcément mauvais effet. La question du froid se pose aussi… au sens propre. Nul besoin d’être expert en météorologie pour savoir que notre région, pour aussi belle et rythmée par les événements liés à Noël qu’elle est en hiver, n’est pas la plus douce de France et la moins propice aux phénomènes de neige, verglas et autres joyeusetés.