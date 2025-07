Pourquoi on va au camping, et pas seulement aux Eurockéennes ?

Julien, Roxane, Nicolas et Nathan, tous venus de Suisse, ont la routine bien en place : « Ce qu’on aime, c’est l’ambiance festive de la journée. On passe plus de temps au camping qu’au festival. » Pas besoin de courir entre deux scènes : ici, c’est le moment de l’année pour se retrouver entre amis.

Un peu plus loin, Perrine et Camille, respectivement de Besançon et de Strasbourg, l’admettent en riant : « On n’arrive pas à quitter le camping. On est là pour le relationnel, retrouver les copains. » Et elles attendent surtout la nuit : « On a hâte de rentrer pour profiter des afters. »

La plupart sont des habitués. Certains viennent depuis dix ans. Alexis et Louna sont clairs : « Le festival sans camping, ça ne m’intéresse pas. Ce n’est pas complet. » Ils ont le pass 4 jours… mais avouent sans gêne : « On a vu très peu de concerts. Même pas Iron Maiden ! Mais on est contents. »

Deux autres amis, du même groupe, l’expliquent avec nostalgie : « On habite dans le Jura et à Dijon. C’est le seul moment de l’année où on se retrouve. On était à l’école ensemble. »