Ils racontent leur première fois aux Eurockéennes

« Ça fait des années que nous venons aux Eurockéennes. Moi, je me souviens en 2004, entre le concert de M et celui de Placebo je me suis retrouvée prise dans un mouvement de foule. Mes pieds ne touchaient même plus le sol. Ils étaient à deux pour essayer de me sortir de là », se souvient Sonia, la cinquantaine. De son côté, Antho se remémore un autre concert : « Mon premier festival, c’était en 1997. J’étais devant Noir Désir. Heureusement que j’avais mon manteau de chantier : il pleuvait des seaux. » Les deux autres amis du groupe ont vécu cela différemment. « On ne se souvient plus de rien! On avait peut-être un peu bu », rigolent-ils.