Eurocks : un concert privé pour 150 jeunes de l’Adapei

Le public était lui aussi au rendez-vous. Dès les premières notes, le devant de la scène s’est rempli de danseurs enthousiastes. Être présent à cet événement était aussi important pour l’artiste, pour parler du handicap et de la différence. « C’est une cause qui me touche particulièrement, a-t-il révélé. J’en parle dans mes sons, c’est important d’être uni derrière le même étendard qu’est la musique. »

Plus qu’un concert, ce fut un échange, un moment magique. La joie des danseurs s’est rapidement étendue à toutes les personnes présentes et des sourires se dessinaient sur chaque visage. L’action fut un succès, au-delà des espérances de ses organisateurs. « Quand on a cette idée en réunion un lundi matin de mois de février, on se doute que ça va être bien mais difficilement à ce point », a déclaré Frédéric Adam. « Je suis très ému », a-t-il admis.

D’une durée de trente minutes, l’artiste a achevé son concert sur ces mots universels : « Regarde-toi, c’est beau dedans. »