Eurockéennes : les retombées économiques doublent en dix ans

Une étude réalisée par des chercheurs* analyse chaque année les retombées économiques des Eurockéennes. Les retombées économiques sont l’ensemble des dépenses cumulées des festivaliers et des organisateurs de l’événement. On en distingue deux types : les retombées directes. Et les indirectes, qui renvoient aux achats des festivaliers non locaux sur le territoire. Les deux types constituent la retombée totale.