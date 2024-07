Législatives : les Eurockéennes proposent un guichet pour faire une procuration

Pour établir une procuration de vote, il est nécessaire de s’identifier avec France Connect sur le site maprocuration.gouv.fr et d’indiquer une adresse mail. Il faut se munir d’une pièce d’identité et de sa carte d’électeur (facultatif). Il faut aussi être doté de son numéro national d’électeur (on peut le retrouver via ce téléservice).