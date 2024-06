Législatives : l’ancien parti de Michel Zumkeller soutient Josée Martinez à Belfort

L’UDI lui apporte un soutien marqué. « L’UDI connaît bien la 2è circonscription du Territoire de Belfort pour y avoir eu un député, Michel Zumkeller, pendant plus de vingt ans. Devant le risque que représentent les extrêmes, l’UDI apporte son soutien total à la candidature de Josée Martinez, candidate Ensemble pour la République », indique Hervé Marseille, le président national du parti. « Josée Martinez est la seule à pouvoir éviter les extrêmes et doit obtenir le plus de suffrages possible dès le premier tour », a-t-il ajouté.