Législatives : communes recherchent assesseurs désespérément

Avec seulement trois petites semaines pour s’organiser depuis la dissolution surprise de l’Assemblée nationale, les plus grandes communes alertent sur une pénurie généralisée d’assesseurs. Selon le code électoral, au moins deux assesseurs bénévoles doivent être présents le jour du vote pour faire émarger les électeurs ou tenir l’urne, en plus d’un président, chargé de la police du bureau et souvent un élu.

Un secrétaire, en général recruté parmi les agents municipaux et rémunéré, est lui plus particulièrement chargé de rédiger le procès verbal. “Certaines communes manquent encore cruellement d’assesseurs”, confirme Murielle Fabre, secrétaire générale de l’Association des maires de France (AMF). Le surcroît de participation attendu et de possibles inscriptions “de dernière minute” qui pourraient être imposées par un tribunal ne contribuent pas non plus selon elle à la sérénité des élus.

A Bures-sur-Yvette (Essonne), 9.200 habitants, cinq assesseurs manquent au dernier pointage pour le premier tour, douze pour le second. “Je fais feu de tout bois, j’appelle les gens que je connais et je commence chaque réunion de quartier en demandant aux gens s’ils sont disponibles pour aider”, témoigne le maire Jean-François Vigier (UDI). “On galère vraiment. Dans les villages où il n’y a souvent qu’un bureau, le maire et ses deux adjoints suffisent, mais nous avons 45 conseillers municipaux pour 35 bureaux et nous ne pouvons pas tout couvrir”, abonde Brice Rabaste, maire de Chelles (Seine-et-Marne), 54.000 habitants.

C’est d’autant plus compliqué que “le mois de juin concentre les événements, mariages, communions, et que les gens partent en vacances”, poursuit l’élu LR. Historiquement, partis et candidats dépêchaient une armée d’assesseurs, mais la source s’est tarie avec le déclin des grandes structures partisanes.