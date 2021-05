Départementales : Tony Kneip et Charlène Authier-Beyer veulent faire basculer le canton de Belfort 1

Le canton de Belfort 1 regroupe les quartiers de la Pépinière, des Résidences, des Monts et des Barres. Un canton qui votent traditionnellement à gauche. En 2015, l’union de la droite n’avait pas atteint le second tour. Bastien Faudot et Samia Jaber avait gagné contre le Front national, enregistrant 62,66 % des suffrages. Sur la place du marché des Résidences, Tony Kneip et Charlène Authier-Beyer, les deux candidats sur ce canton aux élections départementales des 20 et 27 juin, regardent l’espace vide laissé par les tours détruites et précise qu’une dernière sera détruite le 1er juillet. C’est ici que prendront place les futures archives départementales et municipales. « Cela représente l’avenir », relève Tony Kneip, conseiller municipal à Belfort, en charge de la sécurité. « C’est un symbole fort », insiste celui qui est aussi en charge du devoir de mémoire. Surtout, le quatuor veut faire basculer le canton pour qu’il y ait « plus de cohésion politique à l’échelle départementale ». Tony Kneip a listé quelques sujets issus du programme commun de la droite, autour de la sécurité ou de l’emploi. Il a aussi dit la volonté de planter un arbre par naissance dans le département ; en 2019, on avait enregistré 1 451 naissances domiciliées dans le département annonce l’Insee. Il veut aussi créer une maison départementale des sports. Les deux remplaçants sont Marie Stabile et Bouabdallah Kiouas. Les quatre sont élus de la majorité au conseil municipal de Belfort. Et le quatuor qui se présente revendique son appartenance et le fait d’habiter dans ces quartiers. Charlène Authier-Beyer est présidente du conseil de quartier des Barre-et-Mont et Bouabdallah Kiouas préside celui des Résidences.