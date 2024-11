Montreux-Château : le collège Camille-Claudel accueille une classe défense

La convention a été signée jeudi 7 novembre entre l’Éducation nationale, l’établissement et le groupement de formation d’Aquitaine (GFA), du 35e régiment d’infanterie de Belfort. « Le GFA assurera une intervention régulière au sein de l’établissement scolaire, sur demande de l’équipe pédagogique : présentation de l’entité, de ses missions, des différents métiers », détaillent les services de l’Éducation nationale du département. « [Cette classe] symbolise un engagement commun à former des élèves de la République, citoyens éclairés, responsables et conscients des enjeux de notre société et du contexte international », insiste l’inspection académique. La classe est composée d’élèves volontaires.