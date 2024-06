Luxeuil : deux escadrons de rafales confirmés à la BA 116 dès 2032

« Nous avons obtenu une décision définitive et claire », se réjouit Cédric Perrin, joint par téléphone. L’avenir de la base suscitait de l’inquiétude, avec la fin programmée du Mirage 2000-5, avant la fin de la décennie. Le sénateur a communiqué cette décision ce samedi matin avec Olivier Rietmann, sénateur de Haute-Saône, et Frédéric Burghard, maire de Luxeuil-les-Bains. Les élus sont rassurés. Des investissements « massifs » sont attendus, pour « moderniser » et « rénover » la base. « Ce sont des investissements considérables », poursuit-il, de l’ordre de « plusieurs centaines de millions d’euros » estime le sénateur. « C’est une pérennité assurée à très long terme », apprécie Cédric Perrin. La base, qui compte plus d’un millier de personnes, devrait aussi voir ses effectifs grossir. « Cette bonne nouvelle, ce sont 4 ans de discussion », replace Cédric Perrin.