Les régiments d’infanterie français avaient rendez-vous à Belfort

Belfort a accueilli, le dimanche 7 septembre 2025, la 3e édition de la fête de l'Infanterie de ligne.
Belfort a accueilli, le dimanche 7 septembre 2025, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne.
Belfort a accueilli, dimanche 7 septembre, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne. L’évènement a été organisé dans les fossés de la citadelle, en contre-bas du pont de la porte de Brisach.

« La fête de l’infanterie de ligne est une célébration annuelle qui honore les valeurs et les traditions de l’infanterie, un pilier essentiel des forces armées », explique le 35e régiment d’infanterie de Belfort (retrouvez ici tous nos articles sur les régiments belfortains). Le 7 septembre, Belfort a accueilli la 3e édition de cette célébration.

Des représentants d’une quinzaine d’unités d’infanterie étaient présents, sept formations des forces (1er RI, 92e RI, 126e RI…) ou encore des unités particulières comme le centre d’entraînement aux actions en zone urbaine.

Hommage au siège de Belfort de 1814

« Cet événement, riche en symboles et en émotions, permet de rendre hommage aux soldats qui, au fil des siècles, ont défendu notre pays avec bravoure et dévouement », détaille le régiment. Un dépôt de gerbes a notamment été faite dans le fossé, où ont été inhumés 80 défenseurs de Belfort, pendant le siège de 1814 : la place était défendue par le commandant Legrand.

Qui ajoute : « La fête de l’infanterie de ligne est une célébration qui honore le passé, célèbre le présent et prépare l’avenir. Elle est l’occasion de rappeler les valeurs fondamentales de l’infanterie : courage, discipline, solidarité et dévouement. »

Belfort a accueilli, le dimanche 7 septembre 2025, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne.
Drapeau du 35e régiment d'infanterie de Belfort, lors de la 3e édition de la fête de l'infanterie de ligne, le 7 septembre 2025.

Photos prises par ©35e RI – caporal-chef Matthieu

