Les régiments d’infanterie français avaient rendez-vous à Belfort

« La fête de l’infanterie de ligne est une célébration annuelle qui honore les valeurs et les traditions de l’infanterie, un pilier essentiel des forces armées », explique le 35e régiment d’infanterie de Belfort (retrouvez ici tous nos articles sur les régiments belfortains). Le 7 septembre, Belfort a accueilli la 3e édition de cette célébration.

Des représentants d’une quinzaine d’unités d’infanterie étaient présents, sept formations des forces (1er RI, 92e RI, 126e RI…) ou encore des unités particulières comme le centre d’entraînement aux actions en zone urbaine.