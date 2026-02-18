,

Le 35e RI s’entraine aux conditions hivernales extrêmes en Suisse

Entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin.
Entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin. | ©35e RI

Depuis le 19 janvier, des Gaillards du 35e régiment d’infanterie de Belfort participe à un exercice international en Suisse, avec le bataillon d’infanterie de montagne 7 de l’armée helvète, à l’Est de Montreux.

Du 19 janvier au 26 février des militaires du 35e régiment d’infanterie de Belfort participent à un exercice en Suisse, dans la région de l’Hongrin, à l’Est de Montreux. Un partenariat a été initié il y a un an entre les deux pays.

Le 35e régiment d’infanterie travaille avec le bataillon d’infanterie de montagne 7. « Cet échange a permis aux forces armées des deux pays de renforcer leur compréhension mutuelle et leur capacité à opérer de manière coordonnée », explique le communiqué de presse du régiment, qui souligne les enjeux de l’exercice. « Les conditions hivernales rigoureuses, marquées par la neige et la brume en haute montagne, ont offert un cadre d’entraînement particulièrement exigeant et réaliste, éloigné des environnements habituels », ajoute le document.

Les Gaillards du 35e RI ont participé à des exercices de tir

La manœuvre a notamment été construite autour de trois journées (11, 12 et 13 février) et d’un exercice : Pugilatus. Des tirs ont été réalisés par les unités : des tirs de mortier ; des démonstrations de tir avec le Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie (VBCI) ; des tirs à la mitrailleuse de 12,7 mm ; des tirs avec le véhicule suisse Piranha ; et des démonstrations de tireurs d’élite. Un deuxième exercice, Apocalypse Snow, a été mené les 16 et 17 février, « articulé en quatre temps : un engagement initial, une manœuvre tactique, une séquence logistique conduite de nuit, puis une reprise des opérations au matin après réorganisation des forces adverses ».

[ En images ]

Tir de mortier lors d'un entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin.
Tir de mortier lors d'un entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin. | ©35e RI
Cérémonie du drapeau lors d'un exercice militaire du 35e régiment d'infanterie, en Suisse, dans la région de l'Hongrin.
Cérémonie du drapeau lors d'un exercice militaire du 35e régiment d'infanterie, en Suisse, dans la région de l'Hongrin. | ©35e RI
Entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin.
Entraînement du 35e régiment d'infanterie de Belfort, en Suisse, dans la région de l'Hongrin. | ©35e RI
Tir de VBCI lors d'un exercice du 35e RI de Belfort, en suisse, dans la région de l'Hongrin.
Tir de VBCI lors d'un exercice du 35e RI de Belfort, en suisse, dans la région de l'Hongrin. | ©35e RI

Photos prises par le 35e RI

