Le 35e RI s’entraine aux conditions hivernales extrêmes en Suisse

Du 19 janvier au 26 février des militaires du 35e régiment d’infanterie de Belfort participent à un exercice en Suisse, dans la région de l’Hongrin, à l’Est de Montreux. Un partenariat a été initié il y a un an entre les deux pays.

Le 35e régiment d’infanterie travaille avec le bataillon d’infanterie de montagne 7. « Cet échange a permis aux forces armées des deux pays de renforcer leur compréhension mutuelle et leur capacité à opérer de manière coordonnée », explique le communiqué de presse du régiment, qui souligne les enjeux de l’exercice. « Les conditions hivernales rigoureuses, marquées par la neige et la brume en haute montagne, ont offert un cadre d’entraînement particulièrement exigeant et réaliste, éloigné des environnements habituels », ajoute le document.