Jean Couturier, un Belfortain au débarquement du 6 juin 1944

Jean Couturier a quitté Belfort en 1938. Il s’engage alors dans la Marine nationale, en intégrant l’école des Mousses à Brest (Finistère). Il a alors 15 ans. Lors de la déclaration de guerre, il est affecté sur le contre-torpilleur L’Adroit et participe à l’acheminement de troupes en Norvège, où les alliés enregistrent leur première victoire, à Narvik. À Dunkerque, il participe à l’évacuation des troupes britanniques, en mai 1940. Son bateau est coulé. Après une heure trente dans l’eau et le mazout, il est récupéré par une vedette et transporté à l’hôpital de Cherbourg. Il file ensuite à Lorient (Morbihan) puis Toulon (Var), où il est affecté sur le croiseur Algérie. Il entre ensuite à l’école des sous-mariniers et sert sur le Casabianca de 1942 au 29 mai 1943.

Alors que les forces allemandes envahissent la zone sud, le 27 novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, une partie de la flotte française se saborde à Toulon. Le sous-marin Casabianca décide, lui, de rejoindre Alger. C’est une traversée périlleuse, car il est l’ennemi de tous : des Allemands et des Alliés dont il n’a pas les codes d’identification. Au mois de mai 1943, Jean Couturier décide de rejoindre De Gaulle en Angleterre. Il arrive à Liverpool fin juillet. Il tente d’abord sa chance auprès des forces spéciales britanniques (SAS). Il obtient son brevet de parachutiste, mais est recalé pour avoir révélé une vieille fracture, contractée enfant. Il se tourne vers les forces navales françaises libres et intègre le 1er bataillon de fusiliers marins commando dirigé par le lieutenant de vaisseau Philippe Kieffer. Il rejoint un centre de formation à Wrexham, au Pays de Galle. « La formation est intense, et pendant huit semaines, chacun de ses hommes y voit ses limites repoussées », écrivent Fanny Couturier et Hugues Scholtes. Entraînements à tirs réels, marches rapides de 11 km en moins d’une heure, combats rapprochés… La formation est terrible. Les conditions, extrêmes. Une exigence de la formation poussée à son paroxysme, comme l’a si bien raconté L’Équipe dans son article « Le commando Kieffer, ces 177 sportifs de l’extrême ». « J’ai appris à lutter contre la faim, à ne pas dormir, à endurer les exercices les plus pénibles », raconte-t-il a posteriori. Et d’ajouter : « Oui, cela était très dur, mais indispensable. »

Jean Couturier rentre à Belfort début septembre 1945. Il est démobilisé début 1946. À son retour, il découvre que sa grand-mère maternelle a été arrêtée et déportée à Ravensbrück, où elle meurt. Son père a été interné à Dachau avant d’être libéré au bout de 14 mois. Ces arrestations résultent de « dénonciation anonyme » indique l’ouvrage. « L’atmosphère [à mon retour] était celle d’un pays déchiré, qui devait se reconstruire avec toutes les séquelles que l’on imagine, confia Jean Couturier, divisé entre les pétainistes, les gaullistes, les communistes. » Il raconte comment on séparait les Gaullistes des autres, pourquoi leur ration était divisée par deux. « Pourquoi ? Parce que justement nous étions des Français libres. »

Il repris son poste de monteur électricien à Alsthom, jusqu’en 1968. Il travailla ensuite à l’étranger, avant de s’installer à La Réunion. Il s’est éteint le 12 juillet 2006. Ses cendres ont été dispersées en mer le 6 juin 2007, devant Ouistreham, « pour qu’à tout jamais le mouvement des vagues les rejette inlassablement sur ce sable qu’il a foulé », écrivent les auteurs du livre. C’était sa volonté.