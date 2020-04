Un questionnaire pour détecter le covid-19 chez les personnes isolées

« À ce stade de la période de confinement, il est à craindre que certaines personnes, parmi les plus vulnérables, soient atteintes du Covid-19 et que leur isolement fragilise leur prise en charge médicale », redoute la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué. Ainsi, détecter rapidement les signaux faibles peut permettre de limiter un risque de contamination mais aussi de déclencher la chaîne de soin. L’agence régionale de santé et les pompiers du Territoire de Belfort ont élaboré « une grille de questions permettant de détecter ces signaux faibles ». « Ce questionnaire (à retrouver ci-dessous) a été́ validé par l’Ordre des médecins », indique la préfecture. « Il sera remis par l’intermédiaire des élus à tous ceux qui, aux seins de leurs services et de leurs structures sont en contact avec des personnes âgées ou vulnérables. Il peut être également utilisé par toute personne pour assurer son suivi de santé », détaille le communiqué. « En cas de réponse positive à une ou plusieurs de ces questions, les personnes sont invitées à contacter leur médecin traitant. En cas de toux, fièvre et de difficultés respiratoires, elles sont orientées vers le centre d’expertise sanitaire mis en place conjointement dans le département du Territoire de Belfort par le SAMU et le SDIS en composant le 15 », conseille la préfecture. « Cette initiative vise à réduire l’isolement et à prévenir les risques pour les personnes pour lesquelles le confinement est le plus difficile », conclut la préfecture.