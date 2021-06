Territoire de Belfort : des autotests disponibles au centre de vaccination mobile

Jusqu’au 25 juin, le centre de vaccination mobile se trouve à Giromagny (espace de la Tuilerie, rue prés Heyd). 550 doses de premières injections sont proposées. Semaine prochaine, le centre sera à la salle omnisport de Beaucourt, situées 69 rue du Dr Julg. Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, sans restriction, peuvent se faire vacciner. Le 23 juin, le centre a d’ailleurs fêté sa 10 000e personne vaccinée depuis le 1er février dans le centre mobile. Le 22 juin au soir, plus 66 000 injections avaient été faites dans le Territoire de Belfort et 39 000 personnes étaient totalement vaccinées. Des autotests sont aussi disponibles depuis peu. Ils permettent de savoir si une seule ou deux injections doivent être administrées (au cas où des personnes auraient déjà eu le covid-19 sans le savoir). Ce test est effectué en analysant une petite goutte de sang, prélevée après une piqûre au bout du doigt. Ce test est quasi indolore et permet de connaître le résultat en 10 minutes. Il est proposé à chaque personne ayant pris rendez-vous pour la vaccination, sur la base du volontariat. 125 autotests ont été réceptionnés.