Sud Territoire : une carte interactive pour retrouver vos commerçants

Face au confinement et au mesure de fermeture des commerces non essentiels à la vie de la Nation, la communauté de commune Sud Territoire a réagi. Cette situation a mis dans la difficulté, commerçants, artisans et prestataires de service mais aussi consommateurs. La CCST, associée aux associations locales de commerçants et artisans a donc mis en place une carte interactive. « Une carte interactive qui indique, par commune, les commerces, entreprises artisanales et autres services ouverts », a été créée pour répondre à un besoin tant de la part des consommateurs que des commerçants. La carte facilite l’accès aux informations à tous les consommateurs, leur donnant ainsi horaires d’ouverture, possibilité de vente à emporter ou non, modalités de livraison si possible. Cela permet ainsi aux commerçants de « continuer à faire vivre leur entreprise », indique le communiqué de presse de la communauté de commune du Sud Territoire et de « faire connaître les structures ouvertes ». Une carte qui se veut évolutive. Le CCST demande alors à tous les commerçants et artisans de répertorier, via un formulaire en ligne, les informations les concernant directement. Une aide précieuse mais qui doit continuer à être utilisée avec parcimonie afin de respecter, comme le CCST le rappelle en fin de communiqué, « la règle générale » de « restez-chez vous ! » À l’échelle du Territoire de Belfort, le conseil départemental a mis en ligne une carte interactive répertoriant les producteurs locaux.