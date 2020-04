Sud Territoire : recommandations pour le ramassage des ordures ménagères

Pendant la période de confinement, le ramassage des déchets se poursuit dans le ressort de la communauté de communes du Sud Territoire. Le calendrier prévisionnel de collecte des bacs bleus et jaunes est maintenu. Toutefois, les déchetteries de Fêches-l’Église et Florimont, sont fermées. La collectivité a mis en place un protocole pour protéger les agents, en les dotant d’équipement. Et les cabines et les bennes sont désinfectées après chaque tournée. La collectivité demande toutefois aux habitants de respecter quelques précautions :

Jeter mouchoirs, gants, essuie-tout et autres déchets de soin dans un ou des sac(s) séparé́(s) et bien fermé(s), qui sera(ont) conservé(s) 24 heures avant d’être mis dans la poubelle des ordures ménagères (bac bleu) ;

Ne pas aller à la rencontre des agents, ni leur donner directement de sac(s) de déchets ;

Sortir ses poubelles la veille du ramassage ;

Désinfecter régulièrement les surfaces de contact (couvercles, poignées…) ;

Appliquer les gestes barrières et se laver souvent les mains.

« En tenant compte des recommandations précédentes, il est essentiel de maintenir le geste citoyen de tri et donc de continuer à trier ses emballages dans le bac jaune », invite la communauté de communes Sud Territoire. « Pour ce qui est du verre, le tri doit également être maintenu : pour aller à votre conteneur, munissez-vous de votre attestation de déplacement en cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité », conclut la CCST.