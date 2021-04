Sud Territoire: les services de la communauté de communes pendant le confinement

A partir du mardi 6 avril, les accueils physiques sur les différents sites de la communauté de communes du sud-Territoire (siège à Delle, services techniques à Grandvillars, antenne de l’école de musique à Beaucourt) se feront uniquement sur rendez-vous, aux horaires habituels.

Les accueils téléphoniques sont maintenus également aux horaires habituels.

Siège de la Communauté de communes, 8, place Raymond-Forni – BP 106 – 90101 Delle Cedex ; 03 84 56 26 07 ; du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h ; le vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Services techniques 6, rue Juvénal-Viellard – site des Forges – BP 107 – 90600 Grandvillars ; tél : 03 84 23 50 81

Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Le vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Le fonctionnement des services à la population à compter du mardi 6 avril sera le suivant :

Ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères se poursuit normalement selon le calendrier habituel.

Les deux déchetteries de Fêche-l’Eglise et de Florimont restent ouvertes au public dans les conditions et selon les horaires habituels :

Déchetterie de Fêche-l’Eglise : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15 / le samedi : de 9 h à 16 h 45

Déchetterie de Florimont : du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15 / le samedi : de 9 h à 16 h 45

La livraison des bacs est maintenue.

Seules les demandes par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sud-territoire.fr pourront être traitées. Les différents formulaires relatifs aux Ordures ménagères sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/orduresmenageres.

Htm.

Fonctionnement des services de la CCST

Urbanisme

Seules les demandes sur rendez-vous, par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sudterritoire.fr pourront être traitées. Les différents formulaires relatifs à l’urbanisme sont

téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/vie-locale/urbanisme.htm.

Services techniques (eau, assainissement)

Seules les demandes sur rendez-vous, par téléphone (03 84 23 50 81) ou par mail à ccst90@cc-sudterritoire.fr pourront être traitées. Deux numéros d’astreinte dédiés aux urgences eau et assainissement sont également joignables : urgences eau potable (06 84 88 05 42) et urgences assainissement (06 07 11 19 16). Les différents formulaires relatifs à l’eau et à l’assainissement sont téléchargeables sur le site internet : https://www.cc-sud-territoire.fr/.

Police municipale intercommunale

Le service continue à assurer ses missions de prévention et de protection des populations, en lien avec les différentes forces de l’ordre.

Horaires : lundi de 7 h 30 à 16 h 30 / mardi au vendredi de 7 h 30 à minuit / samedi de 16 h 30 à minuit

Tél : 03 84 46 86 94

Ecole de musique

Tous les cours en présentiel sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les procédures mises en place lors du précédent confinement, à savoir les cours par « visio », sont remises en place.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)

Les rendez-vous sont toujours possibles les jeudi et les visites chez les particuliers sont maintenues.

La chargée d’opération d’URBAM Conseil, Mme Catherine SIMON, est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h :

Tél : 06 70 16 15 04 – Mail : territoiredebelfort@urbam.fr

Le centre aquatique intercommunal à Delle est fermé aussi bien au public qu’aux scolaires jusqu’à nouvel ordre.

L’ensemble des projets et travaux en cours menés par les différents services intercommunaux se poursuivront dans le respect des consignes nationales. Les systèmes d’astreintes des services techniques sont également maintenus.